الدوري المصري - موعد مباراة الدور الأول لـ قمة الأهلي ضد الزمالك لموسم 2022-23

الثلاثاء، 18 أكتوبر 2022 - 10:26

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

تحدد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من الدوري المصري 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

وأعلنت رابطة الأندية موعد مواجهة الدور الأول من القمة المصرية والتي ستُجرى ضمن مواجهات الجولة 14 من المسابقة.

أخبار متعلقة:
3 جولات في كأس العالم.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 أجندة الأهلي - مواعيد مباريات الأحمر حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 أجندة الزمالك - مواعيد مباريات الأبيض حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 عامر حسين: حددنا مواعيد 29 جولة للدوري.. والأندية تحصل على مقابل لمشاركة لاعبيهم في المونديال

ولم تحدد بعد موعد مواجهة الدور الثاني، والتي ستقام ضمن لقاءات الجولة 31.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

موعد مواجهة الأهلي والزمالك في الدور الأول:

الجولة الرابعة عشر

الزمالك ضد الأهلي

الملعب: استاد القاهرة

اليوم: السبت 21 يناير

الساعة: 7:00 مساء

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019 - 2020.

فيما يعد الزمالك بطل آخر نسختين من الدوري المصري ويحمل في رصيده 14 لقبا.

الدوري المصري الأهلي الزمالك
نرشح لكم
أحمد سامي: نعد الجميع برفع اسم سيراميكا كليوباترا عاليا خلال الموسم الجديد مواعيد مباريات الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 – عودة الدوري المصري ويد الأهلي في سوبر جلوب أجندة الزمالك - مواعيد مباريات الأبيض حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 أجندة الأهلي - مواعيد مباريات الأحمر حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 3 جولات في كأس العالم.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 بحضور الصفقات الجديدة.. 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري عامر حسين: حددنا مواعيد 29 جولة للدوري.. والأندية تحصل على مقابل لمشاركة لاعبيهم في المونديال تذكرتي: الحجز في الدوري حتى 4 تذاكر.. وهذه حقيقة مشكلة الموقع التقنية
أخر الأخبار
أحمد سامي: نعد الجميع برفع اسم سيراميكا كليوباترا عاليا خلال الموسم الجديد 2 دقيقة | الكرة المصرية
نهاية مسيرة جونزالو هيجواين 20 دقيقة | أمريكا
الدوري المصري - موعد مباراة الدور الأول لـ قمة الأهلي ضد الزمالك لموسم 2022-23 40 دقيقة | الكرة المصرية
مواعيد مباريات الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 – عودة الدوري المصري ويد الأهلي في سوبر جلوب 48 دقيقة | الكرة المصرية
أجندة الزمالك - مواعيد مباريات الأبيض حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 7 ساعة | الكرة المصرية
أجندة الأهلي - مواعيد مباريات الأحمر حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23 7 ساعة | الكرة المصرية
3 جولات في كأس العالم.. رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 7 ساعة | الكرة المصرية
بحضور الصفقات الجديدة.. 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري 10 ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك