الدوري المصري - موعد مباراة الدور الأول لـ قمة الأهلي ضد الزمالك لموسم 2022-23

تحدد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من الدوري المصري 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

وأعلنت رابطة الأندية موعد مواجهة الدور الأول من القمة المصرية والتي ستُجرى ضمن مواجهات الجولة 14 من المسابقة.

ولم تحدد بعد موعد مواجهة الدور الثاني، والتي ستقام ضمن لقاءات الجولة 31.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

موعد مواجهة الأهلي والزمالك في الدور الأول:

الجولة الرابعة عشر

الزمالك ضد الأهلي

الملعب: استاد القاهرة

اليوم: السبت 21 يناير

الساعة: 7:00 مساء

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019 - 2020.

فيما يعد الزمالك بطل آخر نسختين من الدوري المصري ويحمل في رصيده 14 لقبا.