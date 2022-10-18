مواعيد مباريات الثلاثاء 18 أكتوبر 2022 – عودة الدوري المصري ويد الأهلي في سوبر جلوب

عودة الدوري المصري، وعجلة الدوريات والكؤوس الأوروبية مستمرة في الدوران دون توقف، والأهلي يبدأ مشواره في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب".

FilGoal.com يقدم لكم أبرز مواعيد والقنوات الناقلة لمباريات اليوم الثلاثاء الموافق 18 أكتوبر 2022.

الدوري المصري

يعود الدوري المصري من جديد، وضربة البداية ستكون بلقاء أسوان والاتحاد السكندري في الثالثة عصرا وتذاع على أون تايم سبورتس 1.

وعلى أون تايم سبورتس 2 يلتقي البنك الأهلي مع فاركو في الخامسة مساءً.

وتُختتم مباريات اليوم الأول من المسابقة بلقاء المصري وسيراميكا كليوباترا في السابعة مساءً على قناة أون تايم سبورتس 1.

سوبر جلوب

يبدأ الأهلي مشواره في كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" بلقاء مضر السعودي.

وتبدأ المباراة في السابعة إلا الربع وتذاع على أون تايم سبورتس 3.

كأس ألمانيا

يلتقي فولفسبورج بقيادة عمر مرموش مع إينتراخت براونشفيج في إطار مباريات دور الـ 32 من المسابقة، وتذاع المباريات على قنوات دبي الرياضية 2 و3.

الدوري الإنجليزي

تقام اليوم مباراتين، ضمن مواجهات الجولة 12، البداية مع برايتون ضد نونتجهام فورست في الثامنة والنصف مساءً على بي إن سبورتس بريميوم 2.

وفي التاسعة والربع يلتقي كريستال بالاس مع ولفرهامبتون على بي إن سبورتس بريميوم 1.

الدوري الإسباني

في السابعة مساءً تبدأ مباريات الأسبوع العاشر من المسابقة بلقاء إشبيلية وفالنسيا وتذاع عبر بي إن سبورتس بريميوم 1.