أجندة الزمالك - مواعيد مباريات الأبيض حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

يبدأ الزمالك بطولة الدوري المصري أمام سموحة، فيما ستكون أول المباريات القوية أمام بيراميدز في الجولة الثالثة.

عامر حسين: حددنا مواعيد 29 جولة للدوري.. والأندية تحصل على مقابل لمشاركة لاعبيهم في المونديال

ويدافع الزمالك عن لقبه بعد أن حصد بطولة الدوري في الموسمين الماضيين.

ويلعب الزمالك أمام الأهلي في قمة الدوري المصري بالجولة الـ14 من المسابقة.

وجاء ترتيب مباريات الزمالك في الدوري المصري كالتالي:

الجولة الأولى

الزمالك ضد سموحة على استاد المقاولون العرب

الأربعاء 17 أكتوبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثانية

سيراميكا كليوباترا ضد الزمالك على استاد القاهرة

الأحد 23 أكتوبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثالثة

الزمالك ضد بيراميدز على استاد القاهرة

الأحد 6 نوفمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الرابعة

إنبي ضد الزمالك على استاد المقاولون العرب

الأربعاء 9 نوفمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الخامسة

الزمالك ضد المصري على استاد الجيش ببرج العرب

الخميس 1 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة السادسة

طلائع الجيش ضد الزمالك على استاد الجيش ببرج العرب

الأربعاء 7 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة السابعة

البنك الأهلي ضد الزمالك على استاد القاهرة

الجمعة 16 ديسمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة

الزمالك ضد حرس الحدود على استاد القاهرة

الثلاثاء 20 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة التاسعة

المقاولون العرب ضد الزمالك على استاد المقاولون العرب

الأحد 25 ديسمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة العاشرة

الزمالك ضد الإسماعيلي على استاد القاهرة

الخميس 29 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الحادية عشر

أسوان ضد الزمالك على استاد أسوان

الإثنين 2 يناير - الساعة 2:45 عصرا

الجولة الثانية عشر

الزمالك ضد الداخلية على استاد القاهرة

الخميس 5 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثالثة عشر

الاتحاد السكندري ضد الزمالك على استاد برج العرب

الأربعاء 11 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الرابعة عشر

الزمالك ضد الأهلي على استاد القاهرة

السبت 21 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الخامسة عشر

غزل المحلة ضد الزمالك على استاد المحلة

الثلاثاء 24 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة السادسة عشر

الزمالك ضد فيوتشر على استاد القاهرة

الأحد 29 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة السابعة عشر

فاركو ضد الزمالك على استاد الاسكندرية

الإثنين 6 فبراير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثامنة عشر

سموحة ضد الزمالك على استاد برج العرب

الثلاثاء 14 فبراير أو الأربعاء 15 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة التاسعة عشر

الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا على استاد القاهرة

الإثنين 20 فبراير أو الثلاثاء 21 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة العشرون

بيراميدز ضد الزمالك على استاد الدفاع الجوي

الجمعة 3 مارس - الساعة 7:00

الجولة الحادية والعشرون

الزمالك ضد إنبي على استاد القاهرة

الجمعة 10 مارس أو السبت 11 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثانية والعشرون

المصري ضد الزمالك على استاد برج العرب

الإثنين 13 مارس أو الثلاثاء 14 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثالثة والعشرون

الزمالك ضد طلائع الجيش على استاد القاهرة

الثلاثاء 4 أبريل أو الأربعاء 5 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الرابعة والعشرون

الزمالك ضد البنك الأهلي على استاد القاهرة

الأحد 9 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الخامسة والعشرون

حرس الحدود ضد الزمالك على استاد برج العرب

الخميس 13 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السادسة والعشرون

الزمالك ضد المقاولون العرب على استاد القاهرة

الثلاثاء 18 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السابعة والعشرون

الإسماعيلي ضد الزمالك على استاد الإسماعيلية

الثلاثاء 25 أبريل - الساعة 6:00 مساء

(تؤجل في حال وصول الزمالك إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا)

الجولة الثامنة والعشرون

الزمالك ضد أسوان على استاد القاهرة

الأربعاء 3 مايو - الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة والعشرون

الداخلية ضد الزمالك على استاد السويس الجديد

الأحد 7 مايو - الساعة 8:00 مساء

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط .

ويسعى الفريق الأبيض للحفاظ على اللقب للمرة الثالثة على التوالي لأول مرة في مسيرته.

وتبدأ المسابقة يوم 18 أكتوبر الجاري، فيما تنتهي يوم 30 يونيو المقبل.