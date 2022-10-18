أجندة الأهلي - مواعيد مباريات الأحمر حتى الجولة 29 من الدوري لموسم 22-23

أعلنت رابطة الأندية مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29 من الدوري المصري لموسم 2022-2023.

رابطة الأندية تعلن مواعيد مباريات الدوري حتى الجولة 29

ويفتتح الأهلي مشواره أمام الإسماعيلي في الجولة الأولى بينما يختتم المسابقة بمواجهة المقاولون العرب.

ويلعب الأهلي بداية من الجولة الحادية عشر إلى الخامسة عشر مواجهات قوية منتظرة.

إذ يلعب الأهلي أمام بيراميدز ثم إنبي يليه مواجهة المصري ثم الزمالك وفي الجولة الخامسة عشر يلعب أمام البنك الأهلي.

وتقرر لعب ثلاث جولات من الدور الأول خلال فترة توقف كأس العالم.

وجاءت مواعيد مباريات الأهلي كالآتي:

الجولة الأولى

الإسماعيلي ضد الأهلي على استاد برج العرب

الأربعاء 19 أكتوبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثانية

الأهلي ضد أسوان على استاد الأهلي We السلام

الأحد 23 أكتوبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثالثة

الداخلية ضد الأهلي على استاد السويس الجديد

الجمعة 4 نوفمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الرابعة

الأهلي ضد الاتحاد السكندري على استاد الأهلي We السلام

الثلاثاء 8 نوفمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الخامسة

الأهلي ضد طلائع الجيش على استاد الأهلي We السلام

الجمعة 2 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة السادسة

غزل المحلة ضد الأهلي على استاد المحلة

الأربعاء 7 ديسمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة السابعة

الأهلي ضد فيوتشر على استاد الأهلي We السلام

الجمعة 16 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثامنة

فاركو ضد الأهلي على استاد المحلة

الثلاثاء 20 ديسمبر - الساعة 5:00 مساء

الجولة التاسعة

الأهلي ضد سموحة على استاد الأهلي We السلام

الأحد 25 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة العاشرة

سيراميكا كليوباترا ضد الأهلي على استاد القاهرة

الأربعاء 28 ديسمبر - الساعة 7:00 مساء

الجولة الحادية عشر

الأهلي ضد بيراميدزعلى استاد الأهلي We السلام

الإثنين 2 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثانية عشر

إنبي ضد الأهلي على استاد المقاولون العرب

الخميس 5 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة الثالثة عشر

الأهلي ضد المصري على استاد برج العرب

الخميس 12 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الرابعة عشر

الزمالك ضد الأهلي على استاد القاهرة

السبت 21 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الخامسة عشر

الأهلي ضد البنك الأهلي على استاد الأهلي We السلام

الثلاثاء 24 يناير - الساعة 7:00 مساء

الجولة السادسة عشر

حرس الحدود ضد الأهلي على استاد برج العرب

الأحد 29 يناير - الساعة 5:00 مساء

الجولة السابعة عشر

الأهلي ضد المقاولون العرب على استاد الأهلي We السلام

الإثنين 2 فبراير - الساعة 7:00 مساء

الجولة الثامنة عشر

الأهلي ضد الإسماعيلي على استاد برج العرب

الثلاثاء 14 فبراير أو الأربعاء 15 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة التاسعة عشر

أسوان ضد الأهلي على استاد أسوان

الإثنين 20 فبراير أو الثلاثاء 21 فبراير - لم يتم تحديد الموعد

الجولة العشرون

الأهلي ضد الداخلية على استاد الأهلي We السلام

الخميس 2 مارس - الساعة 7:00 مساء

الجولة الحادية والعشرون

الاتحاد السكندري ضد الأهلي على استاد برج العرب

الجمعة 10 مارس أو السبت 11 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثانية والعشرون

طلائع الجيش ضد الأهلي على استاد برج العرب

الإثنين 13 مارس أو الثلاثاء 14 مارس - لم يتم تحديد الموعد

الجولة الثالثة والعشرون

الأهلي ضد غزل المحلة على استاد الأهلي We السلام

الثلاثاء 4 أبريل أو الأربعاء 5 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الرابعة والعشرون

فيوتشر ضد الأهلي على استاد السلام

الأحد 9 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة الخامسة والعشرون

الأهلي ضد فاركو على استاد الأهلي We السلام

الجمعة 14 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السادسة والعشرون

سموحة ضد الأهلي على استاد برج العرب

الثلاثاء 18 أبريل - الساعة 9:00 مساء

الجولة السابعة والعشرون

الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا على استاد الأهلي We السلام

الثلاثاء 25 أبريل - الساعة 8:00 مساء

(تؤجل في حال وصول الأهلي إلى دور الثمانية في دوري أبطال إفريقيا)

الجولة الثامنة والعشرون

بيراميدز ضد الأهلي على استاد الدفاع الجوي

الخميس 4 مايو - الساعة 8:00 مساء

الجولة التاسعة والعشرون

الأهلي ضد إنبي على استاد الأهلي We السلام

الإثنين 8 مايو - الساعة 8:00

وتقام مباريات الدور الثاني بنفس ترتيب الفرق المتنافسة في الدور الأول.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن باقي جدول الدوري (الجولات الـ 5 الأخيرة) بعد معرفة الفرق المنافسة على البطولة أو تحديد الفرق المهددة بالهبوط.

ويعتبر الأهلي أكثر الفرق تتويجا بلقب برصيد 42 مرة آخرها موسم 2019 - 2020.