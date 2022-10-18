بحضور الصفقات الجديدة.. 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري

أعلن أحمد سامي مدرب سيراميكا كليوباترا قائمة الفريق لمواجهة المصري البورسعيدي في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز للموسم الجديد.

ومن المنتظر أن تقام المباراة على استاد برج العرب في السابعة مساء.

وجاءت قائمة سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر - محمد بسام

خط الدفاع: محمد ناصف - محمد شكري - أحمد هاني - رجب نبيل - سيف تقا - أحمد رمضان بيكهام

خط الوسط: محمد متولي كناريا - عمر قلاوي - محمد توني - محمد عادل - محمد إبراهيم - محمود زلاكة - ميدو جابر - رجب عمران - صامويل امادي

خط الهجوم: جون إيبوكا - أحمد ياسر ريان - صلاح محسن

وتعاقد سيراميكا كليوباترا مع 15 لاعبا خلال سوق الانتقالات الماضي وهم:

جون إيبوكا - محمود عبد الحفيظ "زلاكة" - أحمد القرموطي - رجب نبيل - عبد الرحمن السكران - أحمد ياسر ريان - محمد بسام - أحمد رمضان - محمد متولي "كناريا" - محمد عادل - محمد ناصف - محمد شكري - أحمد هاني - عمرو قلاوة - صلاح محسن