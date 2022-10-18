بنزيمة: عدت لحالتي في مباراة الكلاسيكو.. وهذه حقيقة الرسالة السياسية

أبدى كريم بنزيمة نجم ريال مدريد سعادة بالغة بتحقيق حلمه والفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2022 كأفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول".

كريم بنزيمة النادي : ريال مدريد ريال مدريد

وقال بنزيمة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "الأجمل أن زين الدين زيدان هو من سلمني الكرة الذهبية. قلت أن هذه الكرة للشعب الفرنسي لأني رجل أحب أن

أشارك من معي ومن حولي هذه اللحظة السعيدة. إنه انتصار للجميع ولذلك أنا سعيد".

وأضاف "أستعد دائما بعد بداية موسم صعب، لأني بدأت الموسم مصابا ووجدت بعض الصعوبات في العودة إلى المستوى المعتاد، ولكن بالأمس كنت في حالة جيدة بمباراة الكلاسيكو".

وعن غيابه عن المنتخب في الماضي قال: "إنها قصتي. كل شخص له الحق في قول ما يريده. الماضي ليس مهما بل ما يحدث في الملعب. أنا سعيد بعودتي إلى المنتخب الفرنسي بعد المشكلة السابقة".

أما في المؤتمر الصحفي قال بنزيمة: "الموسم الأخير كان كل تاريخي كلاعب كرة قدم".

وأضاف "إهدائي الجائزة للشعب ليس رسالة سياسية ولكني لا أنسى أبدا من أين أتيت. أنا أحب مشاركة من حولي ما أملك، ولذلك أرغب في المشاركة لأنهم يستحقون. منذ وقت طويل كانوا معي ويحفزونني ويدفعونني للأمام".

واختتم "حققت حلمي الأول وهو أن تكون والدتي فخورة بي. الحلم المتبقي هو الفوز بكأس العالم مع منتخب فرنسا".

وتفوق بنزيمة على كل من ساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروينه.

وحصد بنزيمة مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الإسباني.

وفاز المهاجم الفرنسي بجائزة هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بنزيمة سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وتم تغيير معايير جائزة الكرة الذهبية ليتم تقييمها على حساب الموسم وليس العام، أي أن ترتيب اللاعبين يعتمد على الأداء في موسم 2021-2022.

وبذلك عادلت فرنسا رقم ألمانيا وإيطاليا كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة بخمسة لاعبين.

وكذلك عادلت رقم ألمانيا وهولندا والأرجنتين والبرتغال بسبع مرات.

وتساوى ريال مدريد مع برشلونة كأكثر الأندية حصدا للقب الكرة الذهبية برصيد 12 مرة.

video:1