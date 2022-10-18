ماني يتحدث عن حظوظ السنغال في كأس العالم

شدد ساديو ماني لاعب بايرن ميونيخ أنّ لاعبي السنغال سيبذلوا أقصى ما لديهم في كأس العالم لتمثيل قارة إفريقيا بأفضل صورة ممكنة.

ساديو ماني النادي : بايرن ميونيخ بايرن ميونيخ

وتواجد ماني في حفل الكرة الذهبية الذي أقيم أمس وتوج خلالها بجائزة "سقراط" المستحدثة من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وقال ماني في تصريحات لـ أون تايم سبورت 1: "حظوظ السنغال في كأس العالم؟ من المبكر جدا الحديث عن الأمر، لكن سنؤدي بكل طاقتنا ونبذل مجهود لتمثيل إفريقيا بأفضل شكل ممكن".

وأضاف "أنا دائما أعرف هدفي، أنا ألعب في بايرن ميونيخ لذا عليك أن تقدم أفضل ما لديك، الأمر صعب لكن لا يوجد مستحيل سواء كنت تلعب في بايرن ميونيخ أو في أي ناد آخر".

وعن الانتقال من ليفربول، أوضح "الأمر ليس سهلا، تغيير النادي خطوة من الممكن تجعلك تتطور أو تتوقف".

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وتم استحداث الجائزة التي توّج بها ماني باسم الراحل سقراط أسطورة الكرة البرازيلية، وهي مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

واشتهر ماني بعدة أعمال خيرية في بلاده السنغال، إذ يساهم في بناء مستشفيات ومدارس بصورة مستمرة.