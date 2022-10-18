تذكرتي: الحجز في الدوري حتى 4 تذاكر.. وهذه حقيقة مشكلة الموقع التقنية

تحدث أحمد عبادة مدير العمليات بشركة تذكرتي المسؤولة عن تنظيم حضور الجماهير، عن استعدادات الموسم الجديد من الدوري المصري 2022-2023.

وقال عبادة في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس 2: "فتحنا حجز تذاكر المباريات لكل الأعمار عكس الموسم الماضي".

وأضاف "يمكن للشخص أن يحجز حتى 4 تذاكر. واحدة له و3 لأي من مرافقيه، ويتم تسجيل المرافقين ببياناتهم وشهادة الميلاد فقط لا غير".

وأوضح "أي شخص يمكنه اختيار فريقه المفضل لموسم 2022-2023 لمرة واحدة في بداية الموسم ولا يمكنه التغيير لاحقا، ولا يمكنه أيضا شراء أي تذاكر سوى لفريقه".

وعن المشكلة التقنية التي يواجهها موقع الحجز قال عبادة: "لا توجد مشكلة. عدد التذاكر المطروحة 3 آلاف فقط وحين يدخل 20 أو 30 ألف مشجع دفعة واحدة، لن يتمكن من الحجز سوى أول 3 آلاف والبقية لا يتمكنوا من ذلك فيظنون أن هناك مشكلة".

وتابع "بمجرد نهاية مباراة الجولة الجارية يتم فتح باب الحجز للمباراة التالية".

أما عن التذاكر الموسمية أوضح "هذه خاصية يمكننا إتاحتها ولكن ليس في الوقت الحالي لأن عدد التذاكر محدود للغاية. نعمل على فتح هذا الخيار في أقرب وقت ممكن".

وأخيرا عن العقوبات التنظيمية قال: "كل بطولة لها جهة منظمة، وإذا خالف أي مشجع تعليمات البطولة، تصلنا العقوبات الموقعة من الجهة المنظمة وننفذها مباشرة".

وارتفع الحضور الجماهيري من ألف مشجع لكل فريق في الموسم الماضي إلى 3 آلاف في الموسم الجديد.