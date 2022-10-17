هل يستغل ميلان حفل الكرة الذهبية لتجديد عقد لياو

بحلول رافاييل لياو نجم ميلان في المركز الرابع عشر بقائمة الكرة الذهبية، تحدث ريكي ماسارا مدير ميلان عن تجديد تعاقد اللاعب.

وقال ماسارا في تصريحاته لسكاي سبورت إيطاليا على هامش حفل الكرة الذهبية في العاصمة الفرنسية باريس: "نجاحه يعود أيضا إلى عمل كبير من المدرب والطاقم الفني، الذين ساعدوا الكثير من اللاعبين الشباب على التطور، بمن فيهم لياو".

وأضاف "نحن سعداء بامتلاكنا لجهاز فني على أعلى مستوى".

وينتهي عقد لياو في يونيو 2024، وتدور المفاوضات حاليا حول تجديد هذا التعاقد بزيادة ضخمة في الراتب.

وعن ذلك قال ماسارا: "نحن واثقون ونريد تدعيم النمو الحالي وضمان استقرار المستوى التنافسي لقائمتنا".

وأوضح "نحن نحاول إيجاد الحل حتى يستمر معنا لياو لوقت طويل".

واختتم "والده هنا الليلة، لذلك سنتمكن من الحديث عن ذلك خلال وجبة العشاء".

وحقق اللاعب البرتغالي المركز الرابع عشر، في القائمة التي تسيدها كريم بنزيمة نجم ريال مدريد الفائز بالكرة الذهبية.