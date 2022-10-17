بتواجد عنصر نسائي.. الاتحاد المصري يعلن حكام اليوم الأول للموسم الجديد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 23:18

كتب : FilGoal

الاتحاد المصري لكرة القدم - اتحاد الكرة - بيان رسمي

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكام مباريات غدا الثلاثاء أولى جولات الدوري المصري موسم 2022-2023.

وتنطلق شرارة الدوري المصري بـ3 مباريات: أسوان أمام الاتحاد السكندري، والمصري أمام سيراميكا كليوباترا، والبنك الأهلي أمام فاركو.

أسوان x الاتحاد السكندري - 3 مساء

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وقررت لجنة الحكام بقيادة مارك كلاتنبرج، تعيين محمد معروف حكما لمباراة أسوان والاتحاد، ويعاونه عماد العقاد، وأحمد عبد الغني كمساعدين.

ويتواجد أحمد ناجي حكمًا رابعًا، ومصطفى عثمان حكمًا لـ VAR، ومحمد عزازي بدلًا منه.

البنك الأهلي x فاركو - 5 مساء

يدير المباراة محمود ناجي، ويعاونه محمد محمود لطفي، وأحمد عبد المنعم،.

ويأتي محمود ناصف حكما رابعا، بجانب علاء صبري حكمًا للفار، وشهاب راشد مساعدا له.

المصري x سيراميكا كليوباترا - 7 مساء

ويُحّكم السيد منير المباراة، ويعاونه هشام الدسوقي وعمر فتحي كمساعدين، وشاهندا المغربي حكمًا رابعًا، وهشام القاضي حكمًا للفار، ويعاونه رجب محمد.

وتستأنف مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري للموسم الجديد على يومين الأربعاء والخميس المقبلين.

الاتحاد المصري البنك الأهلي فاركو أسوان المصري
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