بعيدا عن الكرة الذهبية.. ثيو هيرنانديز يفوز بجائزة في الدوري الإيطالي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

ثيو هيرنانديز - ميلان

فاز ثيو هيرنانديز ظهير ميلان بجائزة أفضل هدف في الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022.

جاء ذلك عن هدفه الرائع في شباك أتالانتا، حين قطع أغلب الملعب في انطلاقة رائعة ليجتاز الخصوم قبل أن يسجله.

وقال هيرنانديز خلال تسلمه للجائزة: "لا زلت أتذكر الضجيج الذي انفجر حين سكنت هذه الكرة الشباك".

أخبار متعلقة:
مفاجآت في النهاية ومركز صلاح.. ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لموسم 21-22 بالتزامن مع كأس العالم.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر بنزيمة بعد الفوز بالكرة الذهبية: حققت حلمي.. وبيريز جزء من عائلتي حفل الكرة الذهبية - حلم الطفولة.. بنزيمة أفضل لاعب في العالم

وأضاف "أنا فخور بهذه الجائزة وأريد إسعاد جماهير ميلان".

وأوضح "المدرب شجعني على الهجوم منذ اليوم الأول وقد تحسنت هنا كثيرا".

واختتم ثيو "أنا ما أنا عليه الآن بفضل المدرب وباولو مالديني وفريديريك ماسارا (مديري النادي) وميلان. شكرا لكم جميعا".

وجاء ذلك بالتزامن مع حفل الكرة الذهبية، الذي شهد فوز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول".

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 2010-2011.

ميلان الدوري الإيطالي ثيو هيرنانديز
نرشح لكم
هل يستغل ميلان حفل الكرة الذهبية لتجديد عقد لياو مفاجآت في النهاية ومركز صلاح.. ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لموسم 21-22 بنزيمة بعد الفوز بالكرة الذهبية: حققت حلمي.. وبيريز جزء من عائلتي حفل الكرة الذهبية - حلم الطفولة.. بنزيمة أفضل لاعب في العالم حفل الكرة الذهبية - مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم حفل الكرة الذهبية - كورتوا أفضل حارس في العالم حفل الكرة الذهبية - ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم حفل الكرة الذهبية - الأولى من نوعها.. ساديو ماني يفوز بجائزة سقراط
أخر الأخبار
هل يستغل ميلان حفل الكرة الذهبية لتجديد عقد لياو 58 ثاتيه | الكرة الأوروبية
مرتضى منصور: البطل لا يخاف.. وهذا سبب عدم حضور مؤتمر الصفقات 18 دقيقة | الكرة المصرية
الداخلية لـ في الجول: نواجه الأهلي في استاد السويس الجديد 22 دقيقة | الكرة المصرية
بتواجد عنصر نسائي.. الاتحاد المصري يعلن حكام اليوم الأول للموسم الجديد 42 دقيقة | الكرة المصرية
تليجراف: بوكيتينو المرشح الأول لتدريب أستون فيلا بدلا من جيرارد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد - موعد مباراة الأهلي أمام مضر في كأس العالم للأندية.. القنوات الناقلة والمعلق 50 دقيقة | رياضات أخرى
بعيدا عن الكرة الذهبية.. ثيو هيرنانديز يفوز بجائزة في الدوري الإيطالي ساعة | الكرة الأوروبية
حسام البدري يعتزم الرحيل عن وفاق سطيف ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك