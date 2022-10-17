بعيدا عن الكرة الذهبية.. ثيو هيرنانديز يفوز بجائزة في الدوري الإيطالي

فاز ثيو هيرنانديز ظهير ميلان بجائزة أفضل هدف في الدوري الإيطالي لموسم 2021-2022.

جاء ذلك عن هدفه الرائع في شباك أتالانتا، حين قطع أغلب الملعب في انطلاقة رائعة ليجتاز الخصوم قبل أن يسجله.

وقال هيرنانديز خلال تسلمه للجائزة: "لا زلت أتذكر الضجيج الذي انفجر حين سكنت هذه الكرة الشباك".

وأضاف "أنا فخور بهذه الجائزة وأريد إسعاد جماهير ميلان".

وأوضح "المدرب شجعني على الهجوم منذ اليوم الأول وقد تحسنت هنا كثيرا".

واختتم ثيو "أنا ما أنا عليه الآن بفضل المدرب وباولو مالديني وفريديريك ماسارا (مديري النادي) وميلان. شكرا لكم جميعا".

وجاء ذلك بالتزامن مع حفل الكرة الذهبية، الذي شهد فوز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العالم من مجلة "فرانس فوتبول".

وتوج ميلان بلقب الدوري الإيطالي بنهاية الموسم الماضي، للمرة الأولى منذ 2010-2011.