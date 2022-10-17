مفاجآت في النهاية ومركز صلاح.. ترتيب اللاعبين في جائزة الكرة الذهبية لموسم 21-22

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 22:29

كتب : FilGoal

الكرة الذهبية

أقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه داخل باريس بفرنسا وشهد فوز كريم بنزيمة بجائزة أفضل لاعب في العالم.

وبذلك عادلت فرنسا رقم ألمانيا وإيطاليا كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة بخمسة لاعبين.

وكذلك عادلت رقم ألمانيا وهولندا والأرجنتين والبرتغال بسبع مرات.

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ترتيب اللاعبين في الكرة الذهبية من 1 إلى 30

-المركز 25

جواو كانسيلو - جوشوا كيميش - كريستوفر نكونكو - أنطونيو روديجر - مايك ماينان - داروين نونيز

-المركز 22

برناردو سيلفا - فيل فودين - ترينت ألكساندر أرنولد

-المركز 21

هاري كين

-المركز الـ20

كريستيانو رونالدو

-المركز الـ17

كاسيميرو - دوسان فلاهوفيتش - لويس دياز

-المركز الـ16

فيرجل فان دايك

-المركز الـ14

فابينيو - رافائيل لياو

-المركز الـ12

رياض محرز

-المركز الـ11

سون هيونج مين

-المركز العاشر

إرلينج هالاند

-المركز التاسع

لوكا مودريتش

-المركز الثامن

فينيسيوس جونيور

- المركز السابع

تيبو كورتوا

- المركز السادس

كيليان مبابي

- المركز الخامس

محمد صلاح

- المركز الرابع

روبرت ليفاندوفسكي

- المركز الثالث

كيفن دي بروين

- المركز الثاني

ساديو ماني

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

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1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

الكرة الذهبية الدوري الإسباني الدوري الإنجليزي
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