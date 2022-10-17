بالتزامن مع كأس العالم.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 22:26

كتب : FilGoal

الأهلي × الزمالك

أعلن عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف العام على المسابقات مواعيد مباريات كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022، والذي سيتم استكمال جزء منه خلال منافسات كأس العالم 2022.

ويلعب الأهلي ضد المقاولون العرب في دور الثمانية، على استاد الأهلي We السلام يوم 11 ديسمبر في السادسة مساء.

في اليوم ذاته يلعب البنك الأهلي ضد بيراميدز على استاد القاهرة في الرابعة عصرا.

أما الزمالك حامل اللقب، فيخوض مواجهته ضد المصري في اليوم التالي 12 ديسمبر في السابعة مساء على ملعب برج العرب.

ويأتي ذلك بين الدورين ربع النهائي ونصف النهائي لكأس العالم 2022 في قطر، حيث ستقام منافسات دور الثمانية يومي 9 و10 ديسمبر، وتجرى منافسات المربع الذهبي في 13 و14 من الشهر ذاته.

وتقرر إقامة مباراتي الدور نصف النهائي في 16 يناير 2023، حيث يلعب الفائز من الأهلي والمقاولون ضد الفائز من البنك الأهلي وبيراميدز، بينما يلعب الفائز من الزمالك والمصري ضد سموحة.

ولم يتم تحديد موعد أو ملعب إقامة أي من مباراتي نصف النهائي.

وأخيرا تقام المباراة النهائية في 3 فبراير 2023 على استاد القاهرة في تمام السابعة مساء.

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