حفل الكرة الذهبية - حلم الطفولة.. بنزيمة أفضل لاعب في العالم

حقق حلم طفولته أخيرا، والفرنسي كريم بنزيمة قائد ريال مدريد يفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لموسم 2021-2022.

وتفوق بنزيمة على كل من ساديو ماني وروبرت ليفاندوفسكي وكيفن دي بروينه.

وحصد بنزيمة مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الإسباني.

وفاز المهاجم الفرنسي بجائزة هداف الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا.

بنزيمة سجل 44 هدفا وصنع 15 آخرين في 46 مباراة مع ريال مدريد الموسم الماضي.

وتم تغيير معايير جائزة الكرة الذهبية ليتم تقييمها على حساب الموسم وليس العام، أي أن ترتيب اللاعبين يعتمد على الأداء في موسم 2021-2022.

وبذلك عادلت فرنسا رقم ألمانيا وإيطاليا كأكثر اللاعبين فوزا بالجائزة بخمسة لاعبين.

وكذلك عادلت رقم ألمانيا وهولندا والأرجنتين والبرتغال بسبع مرات.

ويقام اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه داخل باريس.

يذاع حفل جوائزة الكرة الذهبية 2022 عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية” وكذلك عبر قناة "أون تايم سبورت".

وعبر القناة الرسمية لمجلة فرانس فوتبول على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.

ترتيب جائزة الكرة الذهبية

-المركز 25

جواو كانسيلو - جوشوا كيميش - كريستوفر نكونكو - أنطونيو روديجر - مايك ماينان - داروين نونيز

-المركز 22

برناردو سيلفا - فيل فودين - ترينت ألكساندر أرنولد

-المركز 21

هاري كين

-المركز الـ20

كريستيانو رونالدو

-المركز الـ17

كاسيميرو - دوسان فلاهوفيتش - لويس دياز

-المركز الـ16

فيرجل فان دايك

-المركز الـ14

فابينيو - رافائيل لياو

-المركز الـ12

رياض محرز

-المركز الـ11

سون هيونج مين

-المركز العاشر

إرلينج هالاند

-المركز التاسع

لوكا مودريتش

-المركز الثامن

فينيسيوس جونيور

- المركز السابع

تيبو كورتوا

- المركز السادس

كيليان مبابي

- المركز الخامس

محمد صلاح

- المركز الرابع

روبرت ليفاندوفسكي

- المركز الثالث

كيفن دي بروين

- المركز الثاني

ساديو ماني