حفل الكرة الذهبية - مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 21:50

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي

فاز مانشستر سيتي بلقب أفضل ناد في العالم لموسم 2021-2022.

وحصد سيتي لقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي بجانب وصوله لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه داخل باريس.

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يذاع حفل جوائزة الكرة الذهبية 2022 عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية” وكذلك عبر قناة "أون تايم سبورت".

وعبر القناة الرسمية لمجلة فرانس فوتبول على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

حفل الكرة الذهبية دوري أبطال أوروبا الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي
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