حفل الكرة الذهبية - كورتوا أفضل حارس في العالم

حصد البلجيكي تيبو كورتوا حارس ريال مدريد جائزة ليف ياشين لأفضل حارس في العالم لموسم 2021-2022.

وحصد كورتوا مع ريال مدريد لقب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا بجانب السوبر الإسباني.

ابن الـ30 عاما لعب 52 مباراة في الموسم الماضي، خرج بشباك نظيفة في 22 منها واستقبلت شباكه 46 هدفا.

وحصد كورتوا جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول.

وقال كورتوا في تصريحات بعد الفوز بالجائزة: "أود أن أشكر زملائي في ريال مدريد، الانتماء إلى هذا الفريق أمر لا يصدق".

وأضاف "إنه لشرف كبير أن أفوز بهذا اللقب مع الأخذ في الاعتبار كل حراس المرمى الرائعين الموجودين هناك".

واستكمل "أريد أن أشكر صديقتي وعائلتي على دعمها. من الجيد وجود أشخاص بجانبك عندما تسير الأمور على ما يرام ولكن قبل كل شيء من المهم أن تكون الأمور على ما يرام".

وتفوق كورتوا -بالترتيب- على كل من:

2- أليسون بيكر – ليفربول

3- إيدرسون – مانشستر سيتي

4- إدوارد ميندي – تشيلسي

5- مايك ماينيان – ميلان

6- كيفن تراب – إينتراخت فرانفكورت

7- مانويل نوير – بايرن ميونيخ

8- يان أوبلاك – أتليتكو مدريد

9- ياسين بونو – إشبيلية

10- هوجو لوريس – توننام

وتم تغيير معايير جائزة الكرة الذهبية ليتم تقييمها على حساب الموسم وليس العام، أي أن ترتيب اللاعبين يعتمد على الأداء في موسم 2021-2022.

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه داخل باريس.

يذاع حفل جوائزة الكرة الذهبية 2022 عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية” وكذلك عبر قناة "أون تايم سبورت".

وعبر القناة الرسمية لمجلة فرانس فوتبول على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب