حفل الكرة الذهبية - ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

حصد روبرت ليفاندوفسكي جائزة جيرد مولر لأفضل مهاجم سجل أكبر عدد من الأهداف لفريقه وللمنتخب في الموسم والمقدمة من فرانس فوتبول.

وسجل ليفاندوفسكي 50 هدفا وصنع 7 آخرين في 46 مباراة مع بايرن ميونيخ الموسم الماضي قبل الانتقال إلى برشلونة.

بجانب سبعة أهداف مع منتخب بولندا.

وقال ليفاندوفسكي بعد الفوز بالجائزة: "كان مولر مصدر إلهام كبير لي. إنه لشرف كبير أن أحصل على هذه الكأس".

وأضاف "لقد كان تحديا كبيرا بالنسبة لي للتغلب على أهدافه في موسم واحد في الدوري الألماني".

وواصل "لا يسعني إلا أن أشكر زملائي السابقين في بايرن ميونيخ وزملائي الحاليين في برشلونة. الآن علينا العمل مع زملائي الجدد في الفريق لبناء المستقبل".

واستكمل "هالاند يقدم أشياء استثنائية ولكن الموسم ما زال طويلا، أنا أيضا بدأت فترة جديدة في مسيرتي مع برشلونة. نعلم أن التحدي قوي هذا الموسم، عندما يكون هناك فرصة للتسجيل فلن أضيعها".

ويقام اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه داخل باريس.

يذاع حفل جوائزة الكرة الذهبية 2022 عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية” وكذلك عبر قناة "أون تايم سبورت".

وعبر القناة الرسمية لمجلة فرانس فوتبول على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.