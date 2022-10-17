حفل الكرة الذهبية - أليكسيا بوتياس تفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 21:00

كتب : FilGoal

أليكسيا بوتياس - برشلونة

حصدت أليكسيا بوتياس مهاجمة نادي برشلونة جائزة الكرة الذهبية عن أفضل لاعبة في العالم للمرة الثانية على التوالي.

وكانت بوتياس توجت بالجائزة العام الماضي عن عام 2021.

وتوجت بوتياس مع برشلونة الموسم الماضي بلقبي الدوري وكأس الملكة فيما وصلت لنهائي دوري أبطال أوروبا.

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وسجلت بوتياس 18 هدفا في 26 مباراة خاضتها مع برشلونة موسم 2021-2022 بجميع المسابقات.

وكانت بوتياس (28 عامًا) حازت على جائزة أفضل لاعبة في أوروبا الشهر الماضي.

ولم تشارك بوتياس مع منتخب إسبانيا للسيدات في يورو 2022 الذي أقيم في إنجلترا بعدما أصيبت بقطع في الرباط الصليبي.

وتفوقت بوتياس على بيث ميد مهاجمة أرسنال وإنجلترا التي نالت لقب هدافة يورو 2022.

فيما جاءت الأسترالية سام كير لاعبة تشيلسي في المركز الثالث، والألمانية لينا أوبردورف لاعبة فلفسبورج المركز الرابع.

واحتلت الإسبانية أيتانا بونتامي لاعبة برشلونة المركز الخامس، بينما جاءت الألمانية ألكسندرا بوب المركز السادس.

فيما استقر المركز السابع في حوزة النرويجية أدا هيجربيرج وفازت الفرنسية ويندي رينار لاعبة باريس سان جيرمان بالمركز الثامن.

أمّا الأمريكية كاتارينا مكاريو لاعبة ليون فقد حلت تاسعة، وأتت لوسي برونز لاعبة برشلونة في المركز العاشر.

بينما جاءت النيجيرية عزيزات أوشوالا مهاجمة برشلونة في المركز السادس عشر لتصبح أول إفريقية تظهر في الترتيب النهائي لجائزة أفضل لاعبة.

وكانت النرويجية أدا هيجربيرج قد فازت بالكرة الذهبية النسائية الأولى على الإطلاق عام 2018، بينما حصدت الأمريكية ميجان رابينو جائزة 2019، قبل أن تُحجَب الجائزة في 2020.

برشلونة الدوري الإسباني أليكسيا بوتياس
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