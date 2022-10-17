الإسماعيلي لـ في الجول: بشكل نهائي سنلعب مباراة الأهلي في برج العرب
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 20:59
كتب : بسام أبو بكر
انتهت أزمة ملعب مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى للدوري المصري.
وأكد خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي لـFilGoal.com: "بشكل نهائي سنلعب مباراة الأهلي في برج العرب".
وأضاف "حاولنا الحصول على الموافقات الأمنية لخوض المباراة في ملعب الكلية الحربية ولكن ذلك لم يحدث".
وأتم تصريحاته "المباراة الآن في برج العرب والفريق جاهز بشكل كامل لمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري".
ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري في برج العرب.
وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء.
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