الإسماعيلي لـ في الجول: بشكل نهائي سنلعب مباراة الأهلي في برج العرب

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 20:59

كتب : بسام أبو بكر

حسام حسن وباهر المحمدي - الإسماعيلي × الأهلي

انتهت أزمة ملعب مباراة الإسماعيلي والأهلي في الجولة الأولى للدوري المصري.

وأكد خالد زين نائب رئيس النادي الإسماعيلي لـFilGoal.com: "بشكل نهائي سنلعب مباراة الأهلي في برج العرب".

وأضاف "حاولنا الحصول على الموافقات الأمنية لخوض المباراة في ملعب الكلية الحربية ولكن ذلك لم يحدث".

أخبار متعلقة:
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق بسبب الأهلي والإسماعيلي.. تأجيل مباراة في الدرجة الثانية دياب: مباراة الإسماعيلي والأهلي في برج العرب.. ونعد الجمهور بأشياء جديدة في الدوري

وأتم تصريحاته "المباراة الآن في برج العرب والفريق جاهز بشكل كامل لمواجهة الأهلي في افتتاح الدوري".

ويلعب الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري في برج العرب.

وتقام المباراة يوم الأربعاء المقبل في تمام الخامسة مساء.

الأهلي الإسماعيلي الدوري المصري
نرشح لكم
بحضور الصفقات الجديدة.. 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري عامر حسين: حددنا مواعيد 29 جولة للدوري.. والأندية تحصل على مقابل لمشاركة لاعبيهم في المونديال تذكرتي: الحجز في الدوري حتى 4 تذاكر.. وهذه حقيقة مشكلة الموقع التقنية مرتضى منصور: البطل لا يخاف.. وهذا سبب عدم حضور مؤتمر الصفقات الداخلية لـ في الجول: نواجه الأهلي في استاد السويس الجديد بتواجد عنصر نسائي.. الاتحاد المصري يعلن حكام اليوم الأول للموسم الجديد بالتزامن مع كأس العالم.. تحديد موعد مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في كأس مصر العشري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في بداية الدوري
أخر الأخبار
بحضور الصفقات الجديدة.. 20 لاعبا في قائمة سيراميكا كليوباترا لمواجهة المصري 54 دقيقة | الكرة المصرية
عامر حسين: حددنا مواعيد 29 جولة للدوري.. والأندية تحصل على مقابل لمشاركة لاعبيهم في المونديال 55 دقيقة | الكرة المصرية
بنزيمة: عدت لحالتي في مباراة الكلاسيكو.. وهذه حقيقة الرسالة السياسية 56 دقيقة | الدوري الإسباني
ماني يتحدث عن حظوظ السنغال في كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
وفاق سطيف: رحيل البدري من المستحيلات.. والأمور ستعود لمجاريها ساعة | الوطن العربي
تذكرتي: الحجز في الدوري حتى 4 تذاكر.. وهذه حقيقة مشكلة الموقع التقنية ساعة | الكرة المصرية
هل يستغل ميلان حفل الكرة الذهبية لتجديد عقد لياو ساعة | الكرة الأوروبية
مرتضى منصور: البطل لا يخاف.. وهذا سبب عدم حضور مؤتمر الصفقات ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك