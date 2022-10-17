العشري: هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك في بداية الدوري

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 20:55

كتب : هاني العوضي

طارق العشري مديرا فنيا لسموحة

شدد طارق العشري المدير الفني لـ سموحة على أن فريقه يهدف لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الزمالك من أجل الحصول على دفعة قوية في بداية الدوري.

وقال العشري في تصريحات عبر المركز الإعلامي لسموحة: "مواجهة الزمالك لها طابع خاص نظرا لأنها الأولى في الدوري.

وأضاف "هدفنا تحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق الدافع المعنوي من أجل تحقيق انتصارات متتالية".

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وأشاد العشري خلال اجتماعه باللاعبين بمستواهم والتزامهم خلال فترة الإعداد ورغبتهم في تحقيق موسم استثنائي لسموحة.

من جانبه طالب وليد عرفات رئيس النادي من لاعبي سموحة بتحقيق نتيجة إيجابية في افتتاح الموسم أمام الزمالك، والسعي دائما لتحقيق الفوز في كل المباريات والمنافسة على المربع الذهبي.

ويلعب سموحة ضد الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

وضم طارق العشري 24 لاعبا لمعسكر سموحة في القاهرة لمواجهة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 20 لاعبا غدا الثلاثاء.

سموحة الزمالك طارق العشري
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