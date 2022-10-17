حفل الكرة الذهبية - الأولى من نوعها.. ساديو ماني يفوز بجائزة سقراط

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 20:54

كتب : FilGoal

فوز ساديو ماني بجائزة سقراط

توج السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ بجائزة "سقراط" المستحدثة في حفل الكرة الذهبية المقدم من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وتم استحداث هذه الجائزة باسم الراحل سقراط أسطورة الكرة البرازيلية، وهي مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

واشتهر ماني بعدة أعمال خيرية في بلاده السنغال، إذ يساهم في بناء مستشفيات ومدارس بصورة مستمرة.

أخبار متعلقة:
نيمار يمتثل أمام محكمة إسبانيا من أجل قضية فساد متعلقة بانتقاله لـ برشلونة ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين حفل الكرة الذهبية - جافي أفضل لاعب شاب في العالم وثائقي في الجول - ثريا محمد وابتسامة الالتئام.. رحلة الانتفاض من تحت أنقاض الصليبي

وقال ماني عن فوزه بالجائزة: "أنا سعيد جدا بتواجدي في حفل الليلة وسعيد بتقديم ما أقدر عليه لأجل شعبي وبلادي".

وتقدم عدة جوائز خلال الحفل، هم الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة النادي الأفضل.

ويملك سقراط مسيرة تاريخية داخل الملعب وخارجه، سواء حين حمل شارة قيادة جيل البرازيل في مونديال 1982، أو حين واصل دعم الحركة الديمقراطية والأعمال الخيرية في بلاده.

وحتى الآن تم الإعلان عن فوز جافي لاعب وسط برشلونة الشاب بجائزة "كوبا".

حفل الكرة الذهبية الكرة الذهبية جائزة سقراط
نرشح لكم
بنزيمة بعد الفوز بالكرة الذهبية: حققت حلمي.. وبيريز جزء من عائلتي حفل الكرة الذهبية - حلم الطفولة.. بنزيمة أفضل لاعب في العالم حفل الكرة الذهبية - مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم حفل الكرة الذهبية - كورتوا أفضل حارس في العالم حفل الكرة الذهبية - ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم حفل الكرة الذهبية - جافي أفضل لاعب شاب في العالم تقرير: كاريك على وشك تولي تدريب ميدلسبره.. وموعد ظهوره الأول دي خيا: مانشستر يونايتد جائع
أخر الأخبار
بنزيمة بعد الفوز بالكرة الذهبية: حققت حلمي.. وبيريز جزء من عائلتي 11 دقيقة | الدوري الإسباني
حفل الكرة الذهبية - حلم الطفولة.. بنزيمة أفضل لاعب في العالم 27 دقيقة | الدوري الإسباني
حفل الكرة الذهبية - مانشستر سيتي أفضل ناد في العالم 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
حفل الكرة الذهبية - كورتوا أفضل حارس في العالم 51 دقيقة | الدوري الإسباني
حفل الكرة الذهبية - صلاح في المركز الخامس لأفضل لاعب في العالم 54 دقيقة | الدوري الإنجليزي
حفل الكرة الذهبية - ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم ساعة | الدوري الإسباني
حفل الكرة الذهبية - أليكسيا بوتياس تفوز بالجائزة للمرة الثانية على التوالي ساعة | الدوري الإسباني
الإسماعيلي لـ في الجول: بشكل نهائي سنلعب مباراة الأهلي في برج العرب ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 ملف الكرة الذهبية - كل جوائز الحفل وتصريحات الفائزين 3 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 4 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك