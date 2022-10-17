حفل الكرة الذهبية - الأولى من نوعها.. ساديو ماني يفوز بجائزة سقراط

توج السنغالي ساديو ماني نجم بايرن ميونيخ بجائزة "سقراط" المستحدثة في حفل الكرة الذهبية المقدم من مجلة "فرانس فوتبول" الشهيرة.

وتم استحداث هذه الجائزة باسم الراحل سقراط أسطورة الكرة البرازيلية، وهي مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

واشتهر ماني بعدة أعمال خيرية في بلاده السنغال، إذ يساهم في بناء مستشفيات ومدارس بصورة مستمرة.

وقال ماني عن فوزه بالجائزة: "أنا سعيد جدا بتواجدي في حفل الليلة وسعيد بتقديم ما أقدر عليه لأجل شعبي وبلادي".

وتقدم عدة جوائز خلال الحفل، هم الكرة الذهبية لأفضل لاعب ولاعبة في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف، وجائزة النادي الأفضل.

ويملك سقراط مسيرة تاريخية داخل الملعب وخارجه، سواء حين حمل شارة قيادة جيل البرازيل في مونديال 1982، أو حين واصل دعم الحركة الديمقراطية والأعمال الخيرية في بلاده.

وحتى الآن تم الإعلان عن فوز جافي لاعب وسط برشلونة الشاب بجائزة "كوبا".

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