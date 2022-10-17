حفل الكرة الذهبية - جافي أفضل لاعب شاب في العالم

فاز الإسباني جافي لاعب وسط برشلونة بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في موسم 2021-2022.

جائزة كوبا، هي جائزة يتم منحها بشكل سنوي لأفضل لاعب كرة قدم تحت 21 عاما.

وشارك ابن الـ18 عاما في 46 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي، سجل خلالها هدفين وصنع ستة آخرين.

وتفوق جافي على كل من:

إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - كريم أديمي (بوروسيا دورتموند) - جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) - ريان جرافينبيرش (بايرن ميونخ) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - يوشكو جفارديول (لايبزيج) - بوكايو ساكا (آرسنال) - فلوريان فيرتز (باير ليفركوزن).

وتواجد في القائمة النهائية للمرشحين

إدواردو كامافينجا (ريال مدريد) - نونو مينديز (باريس سان جيرمان) - جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - جود بيلينجهام (بوروسيا دورتموند) - جافي (برشلونة)

وقال جافي بعد التتويج: "أريد أن أشكر عائلتي ونادي حياتي برشلونة وزملائي في النادي والمنتخب وكل المدربين الذين منحوني الفرصة مع الفرق التي لعبت فيها، شكرا جزيلا"..

وواصل عن مقارنته هو وبيدري مع تشافي وإنييستا "نحاول أن نلعب بطريقتنا وأن نكون ما نحن عليه دون مقارنات".

وأقيم اليوم حفل الكرة الذهبية في مسرح شاتليه داخل باريس.

يذاع حفل جوائزة الكرة الذهبية 2022 عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية” وكذلك عبر قناة "أون تايم سبورت".

وعبر القناة الرسمية لمجلة فرانس فوتبول على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

معايير التصويت

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لـأفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"، وأفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"، وجائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم، وجائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما، وجائزة أفضل ناد في العالم، وجائزة أفضل هداف مع الأندية، وجائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات.

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.