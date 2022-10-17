غزل المحلة: سيتم صرف مقدمات العقود قبل مواجهة المقاولون

عقد أسامة خليل، رئيس شركة الكرة الجديد بـ غزل المحلة الجديد جلسة مع لاعبي الفريق الأول بالنادي والجهاز الفني بقيادة نيكوديموس بابافاسيليو المدير الفني، وصابر عيد مدير قطاع الكرة، للاطمئنان على آخر استعدادات الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد.

ويستهل غزل المحلة مشواره في الدوري المصري الممتاز أمام المقاولون العرب على ملعب الأخير بالجبل الأخضر يوم الخميس المقبل.

وشهدت الجلسة الأولى لرئيس شركة الكرة الجديد التعرف على اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني، وأكد أسامة خليل إن إدارة النادي ستقوم بصرف مقدمات عقود الموسم الجديد غداً الثلاثاء قبل مواجهة المقاولون العرب، في محاولة لتحفيزهم من أجل بداية الموسم بشكل جيد وتحقيق نتائج طيبة تليق بمكانة واسم النادي.

وطالب أسامة خليل لاعبيه ببذل أقصى جهد من أجل استمرار مسيرة الفريق الجيدة في بطولة الدوري الممتاز على مدار الموسمين الماضيين، موضحًا لهم أن جمهور المحلة عظيم ويستحق الأفضل لأنه لا يقل في انتمائه وحبه لناديه عن جمهوري الأهلي والزمالك.

ومن المنتظر أن تشهد المرحلة المقبلة عدة جلسات أخرى بين أسامة خليل ومسؤولي قطاع الكرة للحديث عن التفاصيل الخاصة بآليات العمل وكافة الترتيبات التي تخص فريق المحلة، وخطة تطوير ملاعب الناشئين ومرافق النادي خلال الفترة المقبلة.

وكان غزل المحلة أنهى الموسم الماضي في المركز الـ15 في ترتيب الجدول برصيد 36 نقطة.