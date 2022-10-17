24 لاعبا بمعسكر سموحة لمواجهة الزمالك في افتتاح الدوري

اصطحب طارق العشري المدير الفني لـ سموحة 24 لاعبا في معسكر فريقه استعدادا لمواجهة الزمالك.

ويلعب سموحة ضد الزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري، في المباراة التي تقام بملعب المقاولون العرب يوم الأربعاء المقبل.

وضم طارق العشري 24 لاعبا لمعسكر سموحة في القاهرة لمواجهة، على أن يتم الإعلان عن القائمة النهائية التي تضم 20 لاعبا غدا الثلاثاء.

وجاءت قائمة أسماء لاعبي سموحة المنضمين للمعسكر كالآتي:

المرمى: الهاني سليمان - عمر صلاح - أحمد السعدني

الدفاع: خالد عبد الفتاح – أحمد شوشة - شريف رضا - أحمد حكم - محمود شبانة - محمود الملك - مؤمن عبد ربه - إبراهيم عواد

الوسط: طارق علاء - أحمد مصطفي - محمد باسم - رضا البرجيجي - دوكو دودو - محمد سعيد مكرونة - حسين فيصل

الهجوم: محمد عصام - صديق أجولا - أبو بكر ليداي - سيلا - بنجامين بواتينج - محمد نادى