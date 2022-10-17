نيمار يمتثل أمام محكمة إسبانيا من أجل قضية فساد متعلقة بانتقاله لـ برشلونة

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 19:00

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

امتثل نيمار جونيور لاعب باريس سان جيرمان أمام المحكمة اليوم الاثنين في إسبانيا على خلفية قضية فساد متعلقة بانتقاله إلى نادي برشلونة صيف 2013.

نيمار

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وكانت مجموعة الاستثمار البرازيلية DIS اتهمت نيمار بالفساد مع المطالبة بعقوبة سجن تصل إلى عامين بسبب التلاعب بخصوص مبلغ انتقاله.

نيمار انتقل إلى برشلونة عام 2013 قادما من سانتوس البرازيلي حينها كانت مجموعة الاستثمار DIS تعمل كوسيط وتلقت النسبة المستحقة من 17 مليون يورو مبلغ الانتقال الذي أعلنه الناديين في البداية حين بلغت التكلفة الحقيقية حوالي 82 مليون يورو (79.9 مليون دولار).

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ومنذ ذلك اليوم لاحقت المجموعة الاستثمارية نيمار وسبق أن امتثل اللاعب أمام المحكمة في مدريد قبل بضع سنوات بسبب الاتهامات ذاتها.

وأتم نيمار انتقاله إلى إسبانيا في سن 21 عامًا، وفاز بلقب دوري أبطال أوروبا عام 2015 ثم رحل بعد عامين بعدما دفع باريس سان جيرمان الشرط الجزائي للاعب ليصبح أغلى لاعب في العالم.

وخاص نيمار بقميص الفريق الفرنسي 160 مباراة وسجل خلالها 112 هدفا وصنع 69 آخرين.

وشارك صاحب الـ30 عاما مع باريس سان جيرمان الموسم الحالي في مباراة ونجح خلالها في تسجيل 12 هدفا وصناعة 9 آخرين.

باريس سان جيرمان نيمار برشلونة
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