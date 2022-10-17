كرة يد - أون تايم سبورتس تعلن الحصول على حقوق إذاعة كأس سوبر جلوب

أعلنت قناة أون تايم سبورتس الحصول على حقوق إذاعة مباريات بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد "سوبر جلوب" التي تقام في المملكة العربية السعودية.

ويشارك فريق كرة اليد للنادي الأهلي في بطولة سوبر جلوب.

وتستضيف مدينة الدمام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري.

ويفتتح فريق الأهلي مشواره أمام مضر السعودي في السابعة إلا ربع مساء غدا الثلاثاء. (تعرف على قائمة الأهلي)

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى منافسات نصف النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات ترتيبية.

ويشارك 12 فريقا للمرة الأولى في منافسات كأس العالم للأندية وتم تقسيمهم على أربع مجموعات.

وتشهد البطولة للمرة الأولى تواجد 4 أندية أوروبية وهو ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وكيلسي البولندي.

كما تشهد أيضا تواجد فريقين من إفريقيا للمرة الأولى بتواجد الأهلي والترجي التونسي.