أبو جبل على رأس قائمة البنك الأهلي لمواجهة فاركو في افتتاح الدوري

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 17:58

كتب : رضا السنباطي

محمد أبو جبل حارس البنك الأهلي

ظهر محمد أبو جبل على رأس قائمة فريقه البنك الأهلي في مواجهة فاركو للجولة الأولى من الدوري.

ويلعب البنك الأهلي ضد فاركو في الجولة الأولى من الدوري المصري غدا الثلاثاء، في المباراة التي تقام بملعب بتروسبورت.

وشهدت القائمة انضمام الصفقات الجديدة وهي أحمد توفيق وحمدي علاء ورزاق سيسيه، بالإضافة إلى الحارس محمد أبو جبل.

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وجاءت القائمة التي اختاراها خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي كالآتي:

المرمى: محمد أبو جبل – محمود الزنفلي

الدفاع: عاصم صلاح - إسحاقو يعقوبو - أسامة إبراهيم - أحمد توفيق - أحمد ياسين - أحمد العش - أمير مدحت - محمود الجزار

الوسط: أحمد سعيد - محمود سيد - محمد هلال - حمدي علاء - أدهم حامد - إسلام جابر - موسي دياوارا - محمود قاعود

خط الهجوم: رزاق سيسيه - أسامة فيصل - كريم بامبو - ناصر منسي

فانتازي البنك الأهلي فاركو الدوري المصري
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