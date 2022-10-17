كرة يد - الأهلي يعلن مشاركته في كأس السوبر الإفريقي بجانب الزمالك وممثلي تونس

أعلن النادي الأهلي تلقيه خطابا رسميا يفيد بمشاركة الفريق في كأس السوبر الإفريقي لكرة اليد.

وتلقى الأهلي خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة اليد يفيد بمشاركة 4 أندية في منافسات كأس السوبر.

ويشارك الأهلي بجوار أندية الزمالك والترجي التونسي والإفريقي التونسي في السوبر.

وتقام منافسات كأس السوبر بمشاركة أربعة فرق للمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

ويستضيف الأهلي بطولة السوبر الإفريقي خلال الفترة من 22 إلى 25 أبريل المقبل.

كما يستضيف النادي الأهلي منافسات كأس الكؤوس الإفريقيا ما بين 24 أبريل إلى 6 مايو.

وتوج الأهلي بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس السوبر والتي أقيمت في النيجر هذا العام.

وتسيطر مصر على بطولة كأس السوبر في آخر خمس نسخ أقيمت.

ويستعد الأهلي لخوض منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

وجاء جدول مباريات الأهلي كالآتي:

الثلاثاء 18 أكتوبر (الأهلي × مضر السعودي) الساعة 6:45 مساء

الخميس 20 أكتوبر (الأهلي × بنفيكا) الساعة 3:45 عصرا

تقام مباريات نصف النهائي يوم السبت 22 أكتوبر وأيضا مباريات المراكز الترتيبية.

وتختتم منافسات كأس العالم للأندية يوم الأحد 23 من شهر أكتوبر الجاري.