كرة سلة - تعديل بـ جدول مباريات موسم الرجال بسبب تأجيل تصفيات إفريقيا

قرر الاتحاد المصري لكرة السلة إجراء تعديلات بشأن أجندة مباريات الرجال لموسم 2022 - 2023.

وجاء قرار الاتحاد المصري بسبب تلقي خطابا من نظيره الإفريقي يفيد بتأجيل تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا للمنتخبات.

وكان من المقرر أن تقام منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة إفريقيا في نوفمبر المقبل.

وتقرر تأجيل منافسات التصفيات بسبب تعارضها مع مباريات تصفيات بطولة إفريقيا BAL في نسختها الثالثة.

وباتت لجنة المسابقات برئاسة أحمد كامل بصدد الإعلان عن إجراء تعديلات على جدول مباريات الرجال لموسم 2022 - 2023.

ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التعديلات بشكل رسمي فور الانتهاء منها.

وينطلق موسم الرجال المحلي يوم الجمعة بانطلاق منافسات دوري المرتبط.

بينما تحدد يوم 12 يناير لخوض مباراة كأس السوبر المصري بين الأهلي بطل الدوري والكأس والاتحاد السكندري وصيف البطولتين.