قبل الجولة الأولى من فانتازي الدوري المصري.. ترشيحات في الجول لـ قائمة فريقك

عادت فانتازي في الجول للانطلاق من جديد مع بداية الموسم الجديد من الدوري المصري لموسم 2022/2023.

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ويواصل FilGoal.com تقديم متعة الفانتازي من خلال فانتازي الدوري المصري المقرر بدايته غدا الثلاثاء، ويقدم لك أفضل اللاعبين التي ممكن أن تختارهم في فريقك قبل مباريات الجولة الأولى التي جاءت كالتالي:

أسوان × الاتحاد السكندري

البنك الأهلي × فاركو

المصري البورسعيدي × سيراميكا كليوباترا

الإسماعيلي × الأهلي

إنبي × بيراميدز

الزمالك × سموحة

المقاولون العرب × غزل المحلة

حرس الحدود × فيوتشر

الداخلية × طلائع الجيش

ترشحيات Filgoal.com لقائمة أفضل اللاعبين لقائمة فريقك "الأفضل" في الدوري المصري قبل بداية الموسم الجديد جاءت كالآتي:

حراسة المرمى (لاعبان): محمد الشناوي (الأهلي) - محمد عواد (الزمالك).

محمد الشناوي سعره (5.5): بدأ بالفعل حارس عرين الأهلي الموسم الجديد بشكل قوي بعدما تواجد في التشكيل الأساسي لـلمارد الأحمر في الدور الثاني بدور أبطال إفريقيا أمام الاتحاد المنستيري لينجح الأهلي في الفوز بنتيجة 4-0 لمجموع المباراتين، وحافظ حارس المرمى على نظافة شباكه في المباراتين، كما خرج بدون استقبال أهداف في المباراتين الوديتين لـ منتخب مصر أمام النيجر وليبريا تحت قيادة روي فيتوريا المدرب البرتغالي الجديد لمنتخب الفراعنة.

محمد عواد (سعره 5.5): أحد أهم الأسباب لتحقيق بطولة الدوري الموسم الماضي هو محمد عواد الذي لعب 19 مباراة بالدوري المصري استطاع الحفاظ على نظافة شباكه في 10 مباريات، وسكنت شباكه 12 هدف، عواد ساهم في صعود الفريق الأبيض إلى دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا بعد الفوز بنتيجة 4-1 على فلامبو بطل بوروندي.

خط الدفاع (5 لاعبين): عمر كمال (فيوتشر) - محمد عبد المنعم (الأهلي) - حسام عبد المجيد (الزمالك) - رامي صبري (فيوتشر) - علي معلول (الأهلي).

عمر كمال (سعره 5.5) : نجح عمر كمال في تقديم تمريرة حاسمة أمام كالون بطل سيراليون في بطولة الكونفدرالية الإفريقية خلال الموسم الحالي، وسجل عمر كمال 3 أهداف في 29 مباراة خلال في بطولة الدوري الممتاز، كما ساهم في تتويج فريق فيوتشر ببطولة كأس الرابطة المصرية في نسختها الأولى، وكان أحد العناصر الأساسية لمنتخب مصر في الآونة الأخيرة حيث صنع تمريرة حاسمة في 12 لقاء دولي، وتألق بشكل كبير مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا تحت قيادة البرتغالي كارلوس كيروش مدرب الفراعنة السابق.

محمد عبد المنعم (سعره 5.5): أحد أهم المدافعين في الدوري المصري في الوقت الراهن، بعدما قدمه البرتغالي كيروش في كأس أمم إفريقيا وكان أحد أبرز لاعبي الفراعنة، عبد المنعم بدأ الموسم بشكل قوي بعدما سجل هدف الانتصار لصالح الأهلي أمام الاتحاد المنستيري في مباراة صعبة خارج الملعب، كما خاض 22 مباراة في الدوري الممتاز الموسم المنصرم رفقة الأهلي وفيوتشر بواقع 1790 دقيقة، وحصل على 3 بطاقات صفراء فقط وقدم أداء جيد للغاية خلال الموسم.

حسام عبد المجيد (سعره 4.5): أحد اكتشافات المدرب البرتغالي جيسوالدو فيريرا، عبد المجيد الذي قدم أداء رائع بعد تصعيد اللاعب من قطاع الناشئين وساهم في تتويج النادي ببطولة الدوري للمرة الثانية على التوالي، وفي ظل إصابة محمود الونش مدافع الفريق يبقى عبد المجيد أحد أهم أسلحة الزمالك خاصة في الركلات الثابتة الهجومية للفريق الأبيض، ونجح حسام في تسجيل هدف أمام فلامبو الرواندي بعدما لعب 3 مباريات بدوري أبطال إفريقيا في نسخة الموسم الحالي، وشارك في 13 مباراة خلال الموسم الماضي سجل هدفين.

رامي صبري (سعره 5.5): قاد رامي صبري دفاعات فريق فاركو خلال الموسم الماضي بشكل رائع، وكان الفريق الصاعد إلى الدوري الممتاز ثاني أقوى خط دفاع بواقع 22 هدف خلف الأهلي، ونجح رامي صبري في تسجيل وحيد في بطولة الدوري خلال 33 مباراة بالموسم الماضي.

علي معلول (سعره 6.5) : التونسي الدولي أحد أهم المفاتيح الرئيسية لدى فريق الأهلي وأحد أخطر أسلحة الفريق الهجومية، نظرا لمساهماته التهديفية خلال المواسم الأخيرة، معلول قدم تمريرتين حاسمتين ضد أبناء بلده الاتحاد المنستيري في دوري أبطال إفريقيا، وقدم 12 مساهمة في الدوري المصري الموسم الماضي، بعدما سجل 8 أهداف وصنع 4 آخرين.

خط الوسط (5 لاعبين): زيزو (الزمالك) - إمام عاشور (الزمالك) - حمدي فتحي (الأهلي) - وليد الكارتي (بيراميدز) - عبد الله السعيد (بيراميدز).

أحمد زيزو (سعره 12) : أفضل لاعب في مصر الموسم الماضي، ساهم بشكل مباشر في قيادة الزمالك نحو لقب الدوري رقم 14، زيزو أو "مستر أسيست" قدم موسم تاريخي بعدما سجل 19 هدف وصنع 14 آخرين في 30 مباراة، كما بدأ الموسم بشكل قوي مع الفريق الأبيض وسجل 5 أهداف وقدم تمريرتين حاسمتين خلال 4 مباريات بدوري أبطال إفريقيا نسخة الموسم الجاري، كما ظهر بشكل جيد مع منتخب مصر رفقة المدرب البرتغالي كارلوس كيروش.

إمام عاشور (سعره 7.5): إعادة اكتشاف إمام عاشور في وسط الملعب أحيت مسيرة اللاعب مع الفريق الأبيض، وبات أحد أفضل اللاعبين في مصر بشكل عام، وساهم بالتأكيد في تتويج الزمالك بالدوري، ونجح عاشور في تسجيل 5 أهداف وتقديم 3 تمريرات حاسمة في 29 مباراة، كما شارك مع منتخب مصر وقدم أداء جيد للغاية سواء في مركز الظهير الأيمن أو لاعب الوسط المساند، وخلال الموسم الحالي لعب مباراة واحدة في دوري أبطال إفريقيا بسبب إراحة اللاعب من جانب البرتغالي فيريرا.

حمدي فتحي (سعره 4.5): إذا كنت ستختار لاعب وسط دفاعي، بالتأكيد حمدي فتحي سيكون على رأس اختياراتك بسبب مساهمته الهجومية مع الأهلي من خلال التسديد من خارج منطقة الجزاء أو الضربات الرأسية في الركلات الثابتة الهجومية لصالح المارد الأحمر، وسجل هدف وقدم تمريرتين حاسمتين في الدوري خلال الموسم الماضي، وبدأ فتحي بشكل قوي للغاية هذا الموسم بعدما سجل هدفين ضمن فوز الأهلي على الاتحاد المنستيري بدوري أبطال إفريقيا.

وليد الكارتي (سعره 7): يمثل المغربي إضافة حقيقية لوسط فريق بيراميدز، الكارتي واحد من أفضل لاعبي خط الوسط المساند في القارة الإفريقية، بسبب قدرته على ربط الخطوط والزيادة داخل منطقة الجزاء من أجل تسجيل الأهداف، واستغلال قدرة اللاعب على التسجيل من كرات رأسية في الركلات الثابتة الهجومية، الكارتي ساهم في تسجيل 10 في بطولة الدوري خلال الموسم الماضي، حيث سجل 5 أهداف وصنع مثلهم.

عبد الله السعيد (سعره 10.5): حكايته مستمرة ولم تنته، السعيد عبد الله السعيد 122 هدفا في مسيرته في الدوري المصري مع الإسماعيلي والأهلي وبيراميدز ناديه الحالي، وتألق اللاعب بشكل لافت للنظر خلال المواسم الأخير في المسابقة، وساهم في حصول بيراميدز على المركزالثاني لأول مرة في تاريخه، وخاض 31 مباراة نجح في تسجيل 6 أهداف وتقديم 7 تمريرات حاسمة.

خط الهجوم: مروان حمدي (المصري) - جون إيبوكا (سيراميكا كليوباترا) - مابولولو (الاتحاد السكندري).

مروان حمدي (سعره 9): ثاني هدافي الدوري المصري الموسم الماضي رفقة فريق سموحة، وكان أحد أفضل المهاجمين في البطولة بشكل عام، مما دفع المصري البورسعيدي للتعاقد مع اللاعب، مروان سجل 15 هدف في 33 مباراة وصنع 4 أهداف، وكان يستطيع الاقتراب أكثر من زيزو صاحب الـ19 هدف بعدما أضاع 3 ركلات جزاء.

مابولولو (سعره 7): الأنجولي ثالث هدافي الدوري المصري الموسم الماضي بالتساوي مع جون إيبوكا برصيد 13 هدف، رغم أن الأنجولي أضاع ركلة جزاء لتحرمه من الانفراد بالمركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري المصري، كما تعرض لكثير من الإصابات خلال الموسم المنصرم، ليتوقف عند 13 هدف فقط رغم إمكاناته الجيدة.

جون إيبوكا (سعره 9): كان محل اهتمام الأهلي والزمالك في الموسم الماضي بعدما سجل 13 هدف في الدوري المصري، ونجح في ظهور إنبي بشكل جيد في المسابقة، إيبوكا انتقل إلى سيراميكا كليوباترا ليبدأ رحلة جديدة في الدوري، وحتما سيعتمد عليه أحمد سامي المدير الفني للفريق رفقة أحمد ياسر ريان.

يتمنى لكم FilGoal.com مشاركة ممتعة وحصد أكبر عدد من النقاط.