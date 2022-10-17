مباشر الكرة الذهبية - جائزة خاصة لـ ماني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لحفل مجلة فرانس فوتبول لتقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2022.

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ساديو ماني يفوز بجائزة سقراط، وهي مخصصة للاعبي كرة القدم المشاركين في مشاريع مجتمعية وخيرية.

وتقدمها فرانس فوتبول للمرة الأولى.

وقال ماني بعد الفوز بالجائزة: "أنا سعيد لأن كون جزء من هذا الحفل، سعيد بتقديم ما أقدر عليه لشعبي وبلدي لكي أجعل الأمور أفضل".

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إرلينج هالاند في المركز العاشر للكرة الذهبية

لوكا مودريتش في المركز التاسع

فينيسيوس جونيور في المركز الثامن

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جافي لاعب برشلونة يفوز بجائزة "كوبا" لأفضل لاعب شاب في العالم.

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ساديو ماني مع وصوله للحفل: " بصراحة، آمل أن أفوز يومًا ما بالكرة الذهبية لكن الأمر صعب للغاية".

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إديرسون عند وصوله للحفل: "من الصعب للغاية الفوز بالكرة الذهبية كحارس مرمى. أعتقد أن كورتوا سيفوز هذا العام بجائزة أفضل حارس مرمى في العام".

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دي بروين مع وصوله للحفل: "إنها أمسية خاصة. عليك أن تبذل قصارى جهدك لتكون من بين الأفضل في العالم. يعد الفوز بها أحد أفضل الجوائز التي يمكن أن تمنح لك".

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زيدان عند وصوله للحفل: "إنه الوقت لكي يفوز لاعب فرنسي جديد بجائزة الكرة الذهبية".

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رونالدو الظاهرة بعد وصوله للحفل: "اعتقد أن بنزيمة في طريقه للفوز، قدم موسما عظيما ويستحق الجائزة".

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بنزيما عند وصوله لحفل الكرة الذهبية: "أنا سعيد لكوني هنا، أتمنى أن تكون الأخبار جيدة. إنها المرة الأولى بالنسبة لي، بالأمس كان الكلاسيكو واليوم أنا هنا. أتمنى أن أفوز".

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وصول زين الدين زيدان

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وصول كريم بنزيمة

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سباستيان هالير في الحفل

وصول سيبيستيان هالر إلى حفلة الكرة الذهبية في مسرح دو شاتليه 🥰pic.twitter.com/1mg7bfTjE1 — FilGoal (@FilGoal) October 17, 2022

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سداسي برشلونة في الحفل

برشلونة هنا📍 ليفاندوفسكي، وجافي، وبيدري رفقة لاعبات برشلونة في حفل الكرة الذهبية📷 🇸🇪فريدولينا رولفو (سويدية) 🇪🇸أليكسيا بوتياس (إسبانية) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿لوسي برونز (إنجليزية) 🇳🇬عزيزات أوشوالا (نيجيرية)#BallonDor pic.twitter.com/lC8Yu01gdt — FilGoal (@FilGoal) October 17, 2022

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وصول ساديو ماني وديديه دروجبا للحفل

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-الكوري سون هيونج مين لاعب توتنام في المركز الـ11

-الجزائري رياض محرز لاعب مانشستر سيتي في المركز الـ12

-الإيفواري سباستيان هالر في المركز الـ13

-البرازيلي فابينيو لاعب وسط ليفربول، البرتغالي رافائيل لياو لاعب ميلان في المركز الـ14

-الهولندي فيرجل فان دايك مدافع ليفربول في المركز الـ16.

-البرازيلي كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد حاليا وريال مدريد سابقا، والصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم يوفنتوس، والكولومبي لويس دياز لاعب ليفربول في المركز الـ17.

-كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا في المركز الـ20.

-هاري كين لاعب توتنام هوتسبير ومنتخب إنجلترا يحل في المركز 21.

-في المركز الثاني والعشرين أتى برناردو سيلفا وفيل فودين لاعبا مانشستر سيتي وترينت ألكساندر أرنولد لاعب ليفربول.

أعلنت مجلة فرانس فوبتول تواجد ستة لاعبين في المركز رقم 25

-تساوى السداسي جواو كانسيلو لاعب مانشستر سيتي، وكريستوفر نكونكو لاعب لايبزيج، وأنطونيو روديجر لاعب ريال مدريد الحالي وتشيلسي السابق، وداروين نونيز مهاجم ليفربول الحالي وبنفيكا السابق، وجوشوا كيميتش لاعب بايرن ميونيخ ، والفرنسي مايك ماينان حارس إيه سي ميلان في عدد الأصوات ليتواجدوا في المركز الـ25.

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معايير التصويت

تقوم مجلة فرانس فوتبول باستفتاء قائمة من 173 صحفيًا من حول العالم بشكل غير علني، ويتم التصويت وفقًا لثلاثة معايير رئيسية تؤثر على الترتيب

1- العروض الفردية والجماعية

2- سلوك اللاعب (الموهبة واللعب النظيف)

3- مسيرة اللاعب

كل عضو يقوم باختيار خمسة لاعبين بترتيب تنازلي الأول يمنح 6 نقاط، الثاني 4 نقاط الثالث 3 نقاط ثم نقطتين ثم نقطة واحدة، وتمنح الجائزة للاعب صاحب أكبر عدد من النقاط.

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القائمة

يذاع حفل جوائزة الكرة الذهبية 2022 عبر قناة “بي إن سبورتس الإخبارية” وكذلك عبر قناة "أون تايم سبورت".

وعبر القناة الرسمية لمجلة فرانس فوتبول على القناة الرسمية عبر موقع يوتيوب.

تمنح مجلة فرانس فوتبول جوائز لكلًا من:

أفصل لاعب كرة قدم في العالم "رجال"

أفضل لاعبة كرة قدم في العالم "سيدات"

جائزة ياشين لأفضل حارس مرمى في العالم

جائزة كوبا لأفضل لاعب شاب تحت 21 عاما

جائزة أفضل ناد في العالم

جائزة أفضل هداف مع الأندية

جائزة جيرد مولر لأفضل هداف مع المنتخبات

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ولأول مرة منذ 2006 يغيب الأرجنتيني ليونيل ميسي عن القائمة المرشحة، بينما يغيب أيضا البرازيلي نيمار لأول مرة منذ 2011.

وشهدت القائمة تواجد رباعي إفريقي: محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني والجزائري رياض محرز والإيفواري سيباستيان هالير.

وتواجد صلاح في المركز السادس في نسخة 2018، والخامس في 2019 والسابع في 2021.

ويُعد ليونيل ميسي الأكثر تتويجا بالجائزة برصيد 7 ألقاب آخرها نسخة العام الماضي.

ويأتي كريستيانو رونالدو في المركز الثاني برصيد 5 ألقاب آخرها 2017.

وجاءت القائمة كالأتي:

محمد صلاح – ليفربول الإنجليزي

البلجيكي ثيبو كورتوا – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي رافائيل لياو – ميلان الإيطالي

الفرنسي كريستوفر نكونكو – ريد بول لايبزج الألماني

الألماني يوشوا كيميتش – بايرن ميونيخ الألماني

الإنجليزي ألكسندر أرنولد - ليفربول الإنجليزي

الكولومبي لويس دياز - ليفربول الإنجليزي

البرتغالي بيرناردو سيلفا - مانشستر سيتي الإنجليزي

البولندي روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة الإسباني

البرازيلي فينيسيوس جونيور - ريال مدريد الإسباني

الجزائري رياض محرز – مانشستر سيتي الإنجليزي

البرازيلي كاسيميرو – ريال مدريد الإسباني

الكوري الجنوبي سون هيونج مين – توتنام الإنجليزي

البرازيلي فابينيو – ليفربول الإنجليزي

الفرنسي كريم بنزيمة – ريال مدريد الإسباني

الإنجليزي فيل فودين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الإنجليزي هاري كين – توتنام الإنجليزي

الأوروجوياني داروين نونيز – ليفربول الإنجليزي

السنغالي ساديو ماني – بايرن ميونيخ الألماني

الفرنسي مايك ماينيان – ميلان الإيطالي

البلجيكي كيفين دي بروين – مانشستر سيتي الإنجليزي

الكرواتي لوكا مودريتش – ريال مدريد الإسباني

الإيفواري سيباستيان هالير – بوروسيا دورتموند الألماني

الألماني أنطونيو روديجير – ريال مدريد الإسباني

البرتغالي كريستيانو رونالدو – مانشستر يونايتد الإنجليزي

الصربي دوشان فلاهوفيتش – يوفنتوس الإيطالي

الهولندي فيرجيل فان دايك – ليفربول الإنجليزي

البرتغالي جواو كانسليو – مانشستر سيتي الإنجليزي

الفرنسي كيليان مبابي – باريس سان جيرمان الفرنسي

النرويجي إرلينج هالاند – مانشستر سيتي الإنجليزي

قائمة اللاعبين المرشحين وفقا للأندية:

6 لاعبين من ليفربول

6 لاعبين من ريال مدريد

6 لاعبين من مانشستر سيتي

2 من بايرن ميونيخ

2 من توتنام

2 من ميلان

1 من برشلونة

1 من مانشستر يونايتد

1 من ريد بول لايبزج

1 من بوروسيا دورتموند

1 من يوفنتوس

1 من باريس سان جيرمان

وأعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" موعد تقديم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في عام 2022 يوم 17 أكتوبر المقبل في فرنسا.

الكرة الذهبية هي جائزة تقدم لأفضل لاعب في العالم من صحيفة فرانس فوتبول وهي الجائزة الأكثر شهرة بجانب "the best" والتي يقدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وستقدم الجائزة لأول مرة بناء على أداء اللاعبين على مدار الموسم منذ شهر أغسطس 2021 حتى يوليو 2022 على عكس الأعوام السابقة والتي قدمت الجائزة بناء على أداء اللاعبين على مدار العام.