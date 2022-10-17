الرحلة تبدأ بخطوة.. ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمواجهة إسواتيني في التصفيات

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة الفريق استعدادا لمواجهتي إسواتيني ضمن التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا.

ويلعب منتخب مصر الأولمبي أمام إسواتيني يومي 23 أكتوبر خارج البلاد ويوم 30 أكتوبر في الإسكندرية.

وتؤهل التصفيات إلى بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عاما والتي تؤهل إلى منافسات أولمبياد باريس 2024.

وجاءت قائمة منتخب مصر الأولمبي كالآتي:

حراسة المرمى: حمزة علاء - علي محمد يحيى - أحمد نادر السيد

الدفاع: محمد أشرف - محمد مغربي - عبد الرحمن رشدان - كريم الدبيس - محمد طارق - حسام عبد المجيد - هشام شعبان - أحمد عيد - عبد الله عادل - محمد سمير - إياد العسقلاني

الوسط: رأفت خليل - مصطفى سعد - أحمد نبيل كوكا - محمود صابر - إبراهيم عادل - علي محمود - وليد علي - عبد الغني محمد - عماد ميهوب - زياد محمد - محمد شحاتة - عربي بدر.

الهجوم: حسام أشرف - أحمد سيد غريب - عبد الرحمن عاطف - أسامة فيصل.

🔴 الرحلة تبدأ بخطوة 🇪🇬 قائمة المنتخب الأولمبي لمباراتي إيسواتيني في التصفيات الإفريقية المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024"#شجع_مصر pic.twitter.com/DyusMQMM6B — EFA.eg (@EFA) October 17, 2022

ويصعد الفائز لملاقاة الفائز من زامبيا وسيراليون في الدور الثالث للتصفيات، لحسم مقعد في نهائيات أمم إفريقيا.

وتقام البطولة في المغرب ويصعد أول 3 منتخبات فيها إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بشكل مباشر.

وتعد مصر حاملة لقب النسخة السابقة التي أقيمت في القاهرة عام 2019 وتأهلت من خلالها إلى أولمبياد طوكيو تحت قيادة شوقي غريب.

وتولى البرازيلي روجيريو ميكالي مهمة قيادة المنتخب الأولمبي مؤخرًا.

ولعبت مصر مباراتين وديتين أمام بنين في التوقف الدولي الماضي، انتهت الأولى بالتعادل 0-0، والثانية بانتصار الفراعنة 2-0.