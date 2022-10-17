كرة يد - جدول مباريات الأهلي في كأس العالم للأندية.. ومشوار الفريق

يستهل فريق الأهلي لرجال كرة اليد مشواره في بطولة كأس العالم للأندية (سوبر جلوب) غدا الثلاثاء.

ويعود الأهلي لمنافسات كأس العالم للأندية بعد غياب 7 سنوات إذ كانت المشاركة الأخيرة في عام 2015.

ويشارك الأهلي للمرة الثالثة في تاريخه، وكانت مشاركته في2007 وحقق الفريق الميدالية الفضية والمركز الثاني وهو أفضل ترتيب لفريق إفريقي.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية بجوار أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي ويتأهل صاحب المركز الأول إلى نصف النهائي بينما المركز الثاني يلعب على تحديد المراكز من الخامس إلى التاسع وأخيرا صاحب المركز الثالث يلعب على المراكز من التاسع إلى الثاني عشر.

وتقام البطولة لأول مرة بمشاركة 12 فريقا.

وجاء جدول مباريات الأهلي كالآتي:

الثلاثاء 18 أكتوبر (الأهلي × مضر السعودي) الساعة 6:45 مساء

الخميس 20 أكتوبر (الأهلي × بنفيكا) الساعة 3:45 عصرا

تقام مباريات نصف النهائي يوم السبت 22 أكتوبر وأيضا مباريات المراكز الترتيبية.

وتختتم منافسات كأس العالم للأندية يوم الأحد 23 من شهر أكتوبر الجاري.