ماذا قد تغير في الزمالك قبل انطلاق موسم 2022-2023

كل موسم يشهد أي نادي بعض التغييرات سواء كانت على المستوى المدربين أو اللاعبين.

والزمالك هو أحد الأندية التي شهدت الكثير من التغييرات خصوصا على مستوى اللاعبين قبل بداية الموسم.

تعرف على ما تغير في الزمالك لموسم 2022-2023 من هنا