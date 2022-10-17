رغم هدفه.. مدرب نانت يوجه رسالة شديدة اللهجة لمصطفى محمد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 14:28

كتب : FilGoal

مصطفى محمد

رغم هدفه أمام ستاد بريست.. وجه أنطوان كومباريه مدرب نانت رسالة شديدة اللهجة لمهاجمه مصطفى محمد بعد ما بدر منه خلال مباراة يوم الأحد.

في الشوط الأول، حاول مصطفى محمد الحصول على الكرة لتسديد ركلة الجزاء الثانية التي حصل عليها فريقه، لكن موسيس سايمون تقدم لتسديدها وسط غضب المهاجم المصري.

وقال كومباريه في تصريحات نشرتها جريدة سكور الفرنسية: "لقد أراد مصطفى تسديد ركلة الجزاء، كان غاضبا بعض الشيء لذلك سأتحدث معه عما حدث".

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وأضاف "ما فعله جعله يخرج من تركيزه في المباراة، لقد بدأ مصطفى محمد اللقاء بشكل جيد".

وتابع "شعرت بخيبة أمل بسبب ما فعله، كان علي التأكد من قدرته على استكمال اللقاء".

وشدد في رسالته لمهاجمه المصري "يجب ألا يحدث ذلك مرة أخرى.. عليك أن تدعم زملائك".

وأكمل "قد يعاني مصطفى محمد في بعض المباريات إذا كرر مثل هذه التصرفات، فهي ليست تصرفات جيدة على الاطلاق خاصة في ظل وضع نانت الحالي في الدوري الفرنسي".

وواصل مدرب نانت "ما يهمني أن ما حدث لم تكن له عواقب وخيمة على نتيجة المباراة".

وأوضح "الجيد في الأمر أن ما حدث يظهر رغبة مصطفى في التسجيل وتحقيق الفوز، لكن من المهم أن يتم تسوية مثل هذه الأمور".

وأتم "لودوفيك بلاس هو المسدد الأول لركلات الجزاء يليه موسيس سيمون، ثم مصطفى محمد أو إيجناتيوس جاناجو عندما يكون على أرض الملعب".

عاد مصطفى محمد مهاجم نانت لهز الشباك حين سجل هدفا في شباك ستاد بريست حسم به فوز فريقه 4-1 يوم الأحد.

وحل بريست ضيفا على نانت ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

وشارك جالاتا سراي المعار في المباراة كأساسي وسجل الهدف الثالث في الدقيقة 71.

قبل انطلاق اللقاء، تسلم المهاجم المصري جائزة أفضل لاعبي فريقه في شهر سبتمبر الماضي.

وشهد الشوط الأول العديد من الأحداث المثيرة للجدل، بدأت باحتساب ركلة جزاء لنانت مع تأكيد تقنية حكم الفيديو المساعد.

وتقدم لودوفيك بلاس لتسديد الركلة لكنه أهدرها في الدقيقة 12.

بعدها بست دقائق سجل نوح فاديجا الأول لبريست.

وشهدت الدقيقة 33 احتساب ركلة جزاء أخرى لنانت بعد مراجعة الـVAR.

وحاول مصطفى محمد الحصول على الكرة لتسديد ركلة الجزاء، لكن موسيس سايمون تقدم لتسديدها وسط غضب المهاجم المصري.

نجح الجناح النيجيري في تسجيل هدف التعادل.

لم تمر سوى دقيقة حتى تقدم نانت بواسطة إجناتيوس جاناجو.

وقبل 20 دقيقة من النهاية سجل المهاجم المصري هدف تأمين الفوز بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، قبل أن يستبدل في الدقيقة 84.

عقب خروج مصطفى سجل موسى سيسوكو الرابع لنانت.

ورفع نانت رصيده إلى عشر نقاط في المركز الـ14.

الفوز هو الأول لنانت بعد 7 مباريات لم يحقق خلالها الفوز، إذ خسر 6 مواجهات وتعادل في واحدة.

والهدف هو الأول للاعب الزمالك السابق منذ مباراة أولمبياكوس التي حقق فيها فريقه الفوز الأخير.

ولعب مصطفى محمد 16 مباراة مع نانت هذا الموسم في مختلف المسابقات وساهم في 6 أهداف.

ونجح مهاجم منتخب مصر في تسجيل 4 أهداف وصنع هدفين آخرين.

مصطفى محمد نانت
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