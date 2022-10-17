اسكواش - عودة علي فرج إلى قمة التصنيف.. ونور الشربيني في المركز الثاني

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 14:14

كتب : FilGoal

علي فرج

عاد علي فرج لاعب وادي دجلة إلى قمة التصنيف العالمي للعبة بعد أسبوع من فقدان الصدارة.

كما عادت نور الشربيني إلى المركز الثاني في التصنيف وهبطت هانيا الحمامي إلى المركز الثالث.

وحصد كل من علي فرج ونور الشربيني وصافة بطولة أمريكا المفتوحة للاسكواش التي أقيمت الأسبوع الماضي.

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وتوجت نوران جوهر لاعبة وادي دجلة باللقب للمرة الثالثة على التوالي لتحافظ على قمة التصنيف العالمي.

وهبط مصطفى عسل مركزين ليصبح خامس التصنيف العالمي.

وشهدت قائمة أول عشرة لاعبين تواجد ست مصريين في تصنيف الرجال وهم كالآتي:

علي فرج (المركز الأول)

مصطفى عسل (المركز الخامس)

طارق مؤمن (المركز السادس)

مروان الشوربجي (المركز السابع)

مازن هشام (المركز الثامن)

فارس الدسوقي (المركز العاشر)

أما على مستوى السيدات:

نوران جوهر (المركز الأول)

نور الشربيني (المركز الثاني)

هانيا الحمامي (المركز الثالث)

نور الطيب (المركز السادس)

روان العربي (المركز السابع)

سلمى هاني (المركز العاشر)

اسكواش علي فرج نوران جوهر نور الشربيني
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