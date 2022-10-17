كرة يد - بعثة الأهلي تصل إلى السعودية استعدادا لخوض كأس العالم للأندية

وصلت بعثة فريق الأهلي لكرة اليد إلى مدينة الدمام السعودية استعدادا لخوض منافسات كأس العالم للأندية (سوبر جلوب).

وتستضيف مدينة الدمام بطولة كأس العالم للأندية خلال الفترة من 18 إلى 23 أكتوبر الجاري.

ويفتتح فريق الأهلي مشواره أمام مضر السعودي في السابعة إلا ربع مساء غدا الثلاثاء.

ويقع الأهلي في المجموعة الثانية رفقة أندية مضر السعودي وبنفيكا البرتغالي.

ويتأهل أول كل مجموعة إلى منافسات نصف النهائي مباشرة بينما يلعب صاحبا المركزين الثاني والثالث مباريات ترتيبية.

ويشارك 12 فريقا للمرة الأولى في منافسات كأس العالم للأندية وتم تقسيمهم على أربع مجموعات.

وتشهد البطولة للمرة الأولى تواجد 4 أندية أوروبية وهو ماجديبورج الألماني وبرشلونة الإسباني وبنفيكا البرتغالي وكيلسي البولندي.

كما تشهد أيضا تواجد فريقين من إفريقيا للمرة الأولى بتواجد الأهلي والترجي التونسي.

وجاءت قائمة الفريق كالآتي:

عبد الرحمن حميد - عبد الرحمن طه - محمد إبراهيم - راؤول نانتس - عبد الرحمن فيصل - شهاب عبد الله - مصطفى خليل - محسن رمضان - سيف هاني - أحمد خيري - إسلام حسن - أحمد عادل - إبراهيم المصري - ياسر سيف - عمر كاستيلو - عمر سامي - عبد العزيز إيهاب - إسلام راضي

ويشارك الأهلي في كأس العالم للأندية للمرة الثالثة في تاريخ النادي بعد مشاركتين في 2007 و2015.

وحقق الأهلي المركز الثاني والميدالية الفضية في نسخة 2007 كأفضل مركز إفريقي في البطولة.