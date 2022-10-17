هيثم عرابي: تواصلنا مع تذكرتي لتسهيل حضور جماهير أسوان.. ولاعب كنت أريده من الاهلي

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 13:08

كتب : FilGoal

هيثم عرابي‎

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي بنادي أسوان عن قيام إدارة النادي بالتواصل مع شركة تذكرتي لتسهيل تسجيل جماهير النادي لحضور المباريات.

وقال عرابي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنخوض المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري بالقميص الجديد وسنعلن عن القميص الثاني والثالث فيما بعد".

واستمر "راضون بنسبة كبيرة على تدعيمات الفريق في سوق الانتقالات الماضية وتمكنا من تحقيق طلبات ربيع ياسين بنسبة كبيرة".

أخبار متعلقة:
تذكرتي يعلن: إلغاء تسجيل بيانات لقاح كورونا.. واختيار فريق واحد جوندوجان يتحدث عن هدف صلاح وفرصته الخطيرة موعد منافسات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.. حفل الكرة الذهبية وروما ضد سامبدوريا ضربة جديدة لهجوم ليفربول.. ذا أثليتك: شكوك حول لحاق جوتا بـ كأس العالم

وتابع "كنت أريد التعاقد مع رأفت خليل لأنه لاعب رائع لاعب الأهلي ولكن حظنا أن الأهلي أكمل الدوري بالناشئين وهو ما أظهره للناس".

وشدد "إدارة أسوان تواصلت مع شركة تذكرتي وتم إرسال مندوبين لأسوان من أجل تخصيص منافذ تسجيل للجماهير لحضور المباريات".

وأضاف "كان لدينا رسالة من قبل القرعة وهي أننا سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وفي النهاية لا يوجد مباراة سهلة في الدوري ومن يقول ذلك لا يتابع كرة القدم بشكل جيد".

ويفتتح أسوان الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثانية.

أسوان هيثم عرابي الدوري المصري
نرشح لكم
تذكرتي تعلن: إلغاء تسجيل بيانات لقاح كورونا.. واختيار فريق واحد عضو إدارة المصري: إذا لم نحصل على الموافقة باللعب في السويس سنوافق على برج العرب رئيس سموحة: طلبنا كريم الدبيس من الأهلي ولم نتوصل لاتفاق مع الأحمر بسبب الأهلي والإسماعيلي.. تأجيل مباراة في الدرجة الثانية دياب: مباراة الإسماعيلي والأهلي في برج العرب.. ونعد الجمهور بأشياء جديدة في الدوري الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق مران الزمالك - فيريرا يرفع الحمل البدني.. وتدريبات خاصة للمدافعين
أخر الأخبار
كرة يد - بعثة الأهلي تصل إلى السعودية استعدادا لخوض كأس العالم للأندية 4 دقيقة | كرة يد
هيثم عرابي: تواصلنا مع تذكرتي لتسهيل حضور جماهير أسوان.. ولاعب كنت أريده من الاهلي 25 دقيقة | الكرة المصرية
تذكرتي تعلن: إلغاء تسجيل بيانات لقاح كورونا.. واختيار فريق واحد 38 دقيقة | الكرة المصرية
جوندوجان يتحدث عن هدف صلاح وفرصته الخطيرة ساعة | الدوري الإنجليزي
ضربة جديدة لهجوم ليفربول.. ذا أثليتك: شكوك حول لحاق جوتا بـ كأس العالم ساعة | الدوري الإنجليزي
موعد منافسات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.. حفل الكرة الذهبية وروما ضد سامبدوريا ساعة | الكرة الأوروبية
كرة طائرة - الأهلي يعلن وصول محترفتي بورتوريكو إلى مصر ساعة | رياضات أخرى
ماني يعلق على إسقاط ليفربول لمانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 الملك يعود.. أرقام قياسية من هدف صلاح أمام مانشستر سيتي 3 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 4 تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك