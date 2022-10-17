هيثم عرابي: تواصلنا مع تذكرتي لتسهيل حضور جماهير أسوان.. ولاعب كنت أريده من الاهلي

كشف هيثم عرابي المدير الرياضي بنادي أسوان عن قيام إدارة النادي بالتواصل مع شركة تذكرتي لتسهيل تسجيل جماهير النادي لحضور المباريات.

وقال عرابي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "سنخوض المباراة الأولى أمام الاتحاد السكندري بالقميص الجديد وسنعلن عن القميص الثاني والثالث فيما بعد".

واستمر "راضون بنسبة كبيرة على تدعيمات الفريق في سوق الانتقالات الماضية وتمكنا من تحقيق طلبات ربيع ياسين بنسبة كبيرة".

وتابع "كنت أريد التعاقد مع رأفت خليل لأنه لاعب رائع لاعب الأهلي ولكن حظنا أن الأهلي أكمل الدوري بالناشئين وهو ما أظهره للناس".

وشدد "إدارة أسوان تواصلت مع شركة تذكرتي وتم إرسال مندوبين لأسوان من أجل تخصيص منافذ تسجيل للجماهير لحضور المباريات".

وأضاف "كان لدينا رسالة من قبل القرعة وهي أننا سنقاتل من أجل تحقيق الفوز وفي النهاية لا يوجد مباراة سهلة في الدوري ومن يقول ذلك لا يتابع كرة القدم بشكل جيد".

ويفتتح أسوان الدوري بمواجهة الاتحاد السكندري في الجولة الأولى قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثانية.