تذكرتي تعلن: إلغاء تسجيل بيانات لقاح كورونا.. واختيار فريق واحد

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن عملية بيع التذاكر في منافسات موسم كرة القدم عن تحديثات خاصة ببطاقة المشجع المصري للموسم الجديد.

وتم إلغاء تسجيل وإرفاق بيانات لقاح فيروس كورونا والتي كانت شرطا أساسيا لحضور مباريات الموسم الماضي.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد أعلن خلال قرعة مسابقة الدوري زيادة عدد الجماهير إلى 6 آلاف مشجع في المباراة الواحدة.

وجاءت تحديثات بطاقة المشجع وفقا لشركة تذكرتي كالآتي:

- إلغاء تسجيل وإرفاق بيانات لقاح فيروس كورونا.

- إمكانية حجز التذاكر لجميع الأعمار.

- إمكانية اختيار فريقك المفضل مرة واحدة فقط لموسم 2022 - 2023 ولا يمكن تغيره بعد ذلك.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري غدا الثلاثاء ومن المقرر أن تختتم المنافسات يوم 30 يونيو المقبل.

ولم تعلن رابطة الأندية حتى الآن جدول المسابقة كاملا.