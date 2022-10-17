تذكرتي تعلن: إلغاء تسجيل بيانات لقاح كورونا.. واختيار فريق واحد

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 12:56

كتب : FilGoal

تذكرتي

أعلنت شركة تذكرتي المسؤولة عن عملية بيع التذاكر في منافسات موسم كرة القدم عن تحديثات خاصة ببطاقة المشجع المصري للموسم الجديد.

وتم إلغاء تسجيل وإرفاق بيانات لقاح فيروس كورونا والتي كانت شرطا أساسيا لحضور مباريات الموسم الماضي.

وكان أحمد دياب رئيس رابطة الأندية قد أعلن خلال قرعة مسابقة الدوري زيادة عدد الجماهير إلى 6 آلاف مشجع في المباراة الواحدة.

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وجاءت تحديثات بطاقة المشجع وفقا لشركة تذكرتي كالآتي:

- إلغاء تسجيل وإرفاق بيانات لقاح فيروس كورونا.

- إمكانية حجز التذاكر لجميع الأعمار.

- إمكانية اختيار فريقك المفضل مرة واحدة فقط لموسم 2022 - 2023 ولا يمكن تغيره بعد ذلك.

وتنطلق مسابقة الدوري المصري غدا الثلاثاء ومن المقرر أن تختتم المنافسات يوم 30 يونيو المقبل.

ولم تعلن رابطة الأندية حتى الآن جدول المسابقة كاملا.

تذكرتي رابطة الأندية الدوري المصري
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