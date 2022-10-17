موعد منافسات اليوم الإثنين 17 أكتوبر 2022.. حفل الكرة الذهبية وروما ضد سامبدوريا
الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 12:10
كتب : FilGoal
ينتظر عشاق كرة القدم مساء اليوم الإثنين حفل تسليم جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم عن الموسم الماضي.
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الدوري الإيطالي
يحل روما ضيفا على سامبدوريا في السادسة والنصف مساء ضمن مباريات الجولة العاشرة.
وتختتم مباريات الجولة عندما يحل فيورنتينا ضيفا على ليتشي في التاسعة إلا ربع مساء.
وتذاع مباريات البطولة عبر قناة أبو ظبي الرياضية المشفرة.
الكرة الذهبية
تبدأ مجلة فرانس فوتبول في إعلان ترتيب مراكز المتنافسين على جائزة الكرة الذهبية "بالون دور" ابتداء من الرابعة والنصف مساء.
وينطلق الحفل في الثامنة والنصف مساء بتوقيت مصر.
ويذاع الحفل عبر قناة أون تايم سبورتس.
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