كرة طائرة - الأهلي يعلن وصول محترفتي بورتوريكو إلى مصر

أعلن النادي الأهلي عبر حسابه الرسمي وصول كارينا أوكاسيو وديانا رييس لاعبتي منتخب بورتوريكو للكرة الطائرة.

ويأتي وصول اللاعبات استعدادا للانضمام إلى تدريبات الفريق لخوض منافسات الموسم الجديد المقرر انطلاقه يوم 5 نوفمبر المقبل.

وتلعب محترفتا الأهلي في منتخب بورتوريكو الأول للسيدات وشارك الثنائي في بطولة العالم الأخيرة.

وحققت كارينا أوكاسيو رقما قياسيا بمشاركتها في بطولة العالم الأخيرة للسيدات، إذ شاركت للمرة السادسة على التوالي وهو إجمالي مشاركات منتخب بورتوريكو.

وتلعب كارينا -37 عاما - في مركز 4 وشاركت اللاعبة رفقة زميلتها ديانا مع منتخبها في بطولة العالم المقرر إقامتها في دولتي هولندا وبولندا والتي اختتمت يوم 15 أكتوبر.

وسبق لكارينا أوكاسيو اللعب في كل من الدوري الإيطالي والكوري الجنوبي والصيني والتركي والبورتوريكي.

وحصدت كارينا أوكاسيو جائزة هدافة التصفيات المؤهلة لأولمبياد بكين 2008، كما فازت بجائزة هدافة دورة ألعاب الأمريكيتين في 2015.

أما ديانا رييس فكان الأهلي قد أتم اتفاقه معها في نهاية أغسطس الماضي.

اللاعبة البالغة 29 عامًا قضت أغلب مسيرتها في نادي كريوياس يد كاجواس البورتوريكي.

وشاركت رييس مع منتخب بلادها في دورة الألعاب الأولمبية 2016، وبطولة العالم 2018.

كما تواجدت في نادي كريستال بانكوبر البيروفي موسم 2017\2018.

وتلعب رييس في الخط الأمامي ويبلغ طولها 188 سم.

وحصد الأهلي لقبي الدوري وكأس مصر بالموسم الماضي، مع وصافة بطولة إفريقيا للأندية.