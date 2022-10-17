قد يلحق بكأس العالم.. بايرن يعلن إصابة نجمه

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 11:26

كتب : FilGoal

ليروي ساني - بايرن ميونيخ وبرشلونة

أعلن نادي بايرن ميونيخ إصابة نجمه ليروي ساني وغيابه عن الملاعب لفترة.

وأفاد بايرن في بيان: "سيغيب ليروي ساني عن بايرن في الوقت الحالي بسبب إصابته في العضلة الضامة خلال الفوز 5-0 على فرايبورج مساء الأحد".

وخرج ساني من المباراة وخضع للكشف بالرنين المغناطيسي من أجل معرفة مدة الغياب.

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وذكرت جريدة بيلد أن ساني سيغيب بسبب هذه الإصابة لمدة 3 أسابيع.

وبذلك سيلحق الدولي الألماني بكأس العالم 2022 الذي ينطلق يوم 20 نوفمبر المقبل في قطر.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاما يتألق هذا الموسم، إذ سجل 10 أهداف وصنع 6 خلال 16 مباراة في مختلف البطولات.

وأوضح النادي البافاري أن نصير مزراوي أصيب بمجرد تشنج عضلي خلال اللقاء.

وعاد بايرن ميونيخ لعروضه القوية في الدوري الألماني وفاز على فرايبورج بخماسية دون رد في الجولة العاشرة من المسابقة.

ورفع بايرن رصيده إلى النقطة 19 في المركز الثاني بجدول الترتيب، بفارق نقطة واحدة عن فرايبورج صاحب المركز الثالث.

خماسية بايرن سجلها سيرجي جنابري في الدقيقة 13، وتشوبو موتينج في الدقيقة 33، وليوري ساني في الدقيقة 52.

ثم جاء الدور على ساديو ماني ليسجل الهدف الرابع لبايرن في الدقيقة 55، واختتم مارسيل سابتزر خماسية البافاري في الدقيقة 80.

وفي مباراة أخرى حافظ يونيون برلين على صدارة الدوري الألماني بعدما فاز على بوروسيا دورتموند بثنائية دون رد.

وسجل ثنائية يونيون برلين المهاجم يانيك هابيرير.

ليرفع يونيون برلين رصيده إلى النقطة 23 في صدارة ترتيب الدوري الألماني.

ويتجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 16 في المركز الثامن.

ليروي ساني بايرن ميونيخ
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