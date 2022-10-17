سلة - إيهاب أمين: نلوم أنفسنا أولا على خسارة البطولة العربية.. والحكم اعتذر لي قبل سفري

يرى إيهاب أمين لاعب فريق سلة الأهلي أن الفريق قد تعرض للظلم بعد خسارة المباراة النهائية أمام الكويت الكويتي في البطولة العربية للأندية.

وخسر الأهلي أمام الكويت الكويتي بنتيجة 78-77 في المباراة النهائية، وحصل إيهاب أمين على جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية للمرة الثانية على التوالي.

وقال إيهاب أمين في تصريحات لقناة صدى البلد: "الحمد لله البطولة العربية كانت صعبة وقدمنا أداء جيد وفي النهائي كنا الأفضل أغلب الوقت ولكن لم نوفق".

وأضاف "هناك العديد من الأسباب لخسارة النهائي وعلينا أن نلوم أنفسنا في البداية لأن الفارق وصل إلى 13 نقطة في الفترة الرابعة وأهدرنا 17 رمية حرة ونعاتب أنفسنا على ذلك".

وشدد إيهاب أمين "في الوقت نفسه الجميع شاهد ما حدث من التحكيم وليس في النهائي فقط ولكن خلال البطولة الأمر كان صعب علينا وعلى جمهور الأهلي".

وكشف لاعب الأهلي "أرى أن الأمر كان موجه، الخطأ وارد ليس فقط من الحكم ولكن من اللاعبين والمدربين وذلك هو الجيد في الرياضة، لكن في آخر دقيقتين خطأ صريح لي لم يتم احتسابه ثم خطأ غير رياضي على لاعب الكويت الكويتي يتم اتخاذ قرار عكسي بداعي التمثيل وطردي من اللقاء ورفض العودة لتقنية الفيديو في مباراة نهائية هنا الأمر مختلف".

وأضاف "اللجنة المنظمة منذ أول يوم تحارب جماهير الأهلي، بعد أن كانت التذاكر مجانية أصبحت بـ 2 دينار ثم 6 ثم 10 وأخيرا النهائي 20 دينار رغم أن دربي الكويت في كرة القدم أقيم في نفس اليوم وكان سعر التذكرة 5 دينار فقط فكان الأمر واضحا".

وتابع "أتوقع أن الاتحاد العربي قد استفاد من النسخة الأخيرة ليتم التنسيق بعد ذلك مع اللجنة المنظمة لتخرج البطولة بشكل أفضل".

وبسؤاله عن إنجازات العام السابق شدد "الموسم الماضي تاريخي بالتأكيد لكن علينا كلاعبين وجماهير أن نعلم أنه موسم وانتهى وعلينا التركيز في الموسم الجديد".

وقال إيهاب أمين: "اعتذر لجماهير الأهلي عن خسارة البطولة العربية ولكنها ستكون دافع لنا في البطولات المقبلة لمعالجة أخطائنا والتعلم مما حدث، وأشكر جمهور الأهلي بشكل عام خاصة في الكويت على الدعم الرائع طوال البطولة كانوا معنا سواء مع فوز أو خسارة".

وعن حقيقة مقابلة الحكم السعودي أوضح "بالفعل قابلت الحكم السعودي في المطار قبل العودة إلى القاهرة، أبلغني أنه كان يبحث عني للاعتذار لي بشكل رسمي قبل سفره وأنه شاهد المباراة بعد ذلك واكتشف خطأه وأكد لي أن الأمر غير موجه".

واختتم إيهاب أمين تصريحاته "نقلت له وجهة نظري أنه عندما لا يكون متأكدا فأقل تقدير العودة إلى تقنية الفيديو".