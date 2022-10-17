قطر تستضيف منافسات كأس آسيا 2023

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 10:32

كتب : FilGoal

استاد لوسيل

أعلنت اللجنة التنفيذية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن فوز قطر بحق استضافة منافسات كأس آسيا عام 2023.

وكانت قطر تنافس دول كوريا الجنوبية وإندونيسيا وأستراليا من أجل تنظيم منافسات آسيا 2023.

وتستعد قطر لاستضافة كأس العالم خلال ما يقرب من شهر من الآن.

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وكان منتخب قطر قد توج بلقب النسخة الأخيرة من منافسات كأس آسيا والتي أقيمت في الإمارات.

وبذلك تستضيف قطر البطولة للمرة الثانية في التاريخ عقب استضافتها عام 2011.

ومن المقرر أن تقام النسخة المقبلة من بطولة آسيا خلال الفترة من يونيو إلى يوليو من عام 2023.

وتأكد مشاركة 24 منتخبا في منافسات كأس آسيا ويتم تقسيمهم على ست مجموعات إذ تضم كل محموعة أربعة فرق.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ثمن النهائي مباشرة بينما يتأهل أفضل أربعة منتخبات من أصحاب المركز الثالث لنفس الدور.

وكان من المفترض أن تستضيف الصين تلك النسخة بعد فوزها بحق استضافتها في يونيو 2019.

واعتذرت الصين عن عدم استضافة تلك النسخة بعد جائحة فيروس كورونا.

قطر كأس آسيا بطولة آسيا 2023
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