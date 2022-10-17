عضو إدارة المصري: إذا لم نحصل على الموافقة باللعب في السويس سنوافق على برج العرب

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 00:35

كتب : FilGoal

المصري - بيان رسمي

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