رئيس سموحة: طلبنا كريم الدبيس من الأهلي ولم نتوصل لاتفاق مع الأحمر

الإثنين، 17 أكتوبر 2022 - 00:24

كتب : FilGoal

وادي دجلة - كريم الدبيس

كشف وليد عرفات رئيس سموحة عن طلب ناديه التعاقد مع كريم الدبيس لاعب الأهلي خلال فترة الانتقالات الماضية.

وقال عرفات عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "طلبنا من الأهلي ضم كريم الدبيس على سبيل الإعارة ولكن لم نتوصل لاتفاق مع الأحمر".

وأضاف "مباراة سموحة ضد الزمالك ستكون قوية خاصة أنها تأتي في افتتاح الدوري".

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وأكمل "هدفنا مع طارق العشري هو المنافسة على المربع الذهبي في الدوي هذا الموسم".

وأتم تصريحاته "لم نحصل على أي لاعب من الأهلي هذا الموسم ولم نوفق في ذلك وقد نحصل على لاعبين من الأحمر في فترة الانتقالات الشتوية في يناير".

وانضم كريم الدبيس من صفوف وادي دجلة إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويلعب سموحة ضد الزمالك يوم الأربعاء المقبل في الجولة الأولى من الدوري المصري بملعب المقاولون العرب.

الأهلي سموحة كريم الدبيس
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