مبابي: لم أطلب الرحيل من سان جيرمان في يناير.. أنباء كاذبة

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 23:51

كتب : FilGoal

كيليان مبابي - باريس سان جيرمان

نفى كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان ما أثير عن طلبه الرحيل من ناديه في شهر يناير المقبل.

كيليان مبابي

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وتحدث مبابي لإذاعة "راديو مونت كارلو" الفرنسية عقب الفوز على مارسيليا قائلا: "لم أطلب الرحيل في يناير، هذه أنباء كاذبة".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية نشرت تقريرا ذكرت فيه أن مبابي دخل في خلافات قوية مع إدارة ناديه وطلب الرحيل في الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وهو ما تم نفيه من قبل المدير الفني للفريق كريستوف جالتييه ولويس كامبوس المدير الرياضي لاحقا.

وجدد مبابي عقده مع سان جيرمان في الصيف الماضي بعد أن توصل لاتفاق مع ريال مدريد.

وفاز سان جيرمان على مارسيليا في ملعب حديقة الأمراء اليوم الأحد بهدف دون رد ضمن الجولة 11 من الدوري الفرنسي.

ويتصدر سان جيرمان الترتيب بـ29 نقطة فيما يأتي مارسيليا رابعا بـ23 نقطة.

مبابي سان جيرمان
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