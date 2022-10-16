بسبب الأهلي والإسماعيلي.. تأجيل مباراة في الدرجة الثانية

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 23:48

كتب : رضا السنباطي

الدرجة الثانية - بحري

قررت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم تأجيل مباراة المصري بالسلوم مع طنطا في الجولة الثانية لمجموعة بحري.

وستقام المباراة يوم الخميس بدلا من الأربعاء.

ويأتي ذلك نظرا لإقامة مباراة الإسماعيلي مع الأهلي في الدوري الممتاز على استاد برج العرب يوم الاربعاء.

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كما ستقام أيضا مباراة ملوي مع أسمنت أسيوط يوم الجمعة بدلا من الخميس.

وستكون مباريات الجولة الثانية لمجموعة بحري كالتالي:

بروكسي × المجد

نبروه × الهلال

جمهورية شبين × دكرنس

المصري بالسلوم × طنطا

بلديه المحلة × كفر الشيخ

المنصوره × سبورتينج

الحمام × الأوليمبي

أبو قير × بايونيرز

الدرجة الثانية المصري بالسلوم طنطا الأهلي الإسماعيلي
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