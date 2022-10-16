دياب: مباراة الإسماعيلي والأهلي في برج العرب.. ونعد الجمهور بأشياء جديدة في الدوري

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 23:33

كتب : FilGoal

أحمد دياب - رئيس رابطة الأندية

كشف أحمد دياب رئيس رابطة الأندية المصرية المحترفة عن مستجدات طلبات الإسماعيلي والمصري بشأن ملاعب مباريات الفريقين في الدوري.

وقال دياب عبر قناة أون تايم سبورتس: "حتى الآن الموافقات الأمنية التي حصلت عليها رابطة الأندية بشأن ملاعب الأندية هي التي تم الإعلان عنها في جدول الدوري للجولة الأولى".

وأكمل "أرسلنا طلب الإسماعيلي للحصول على موافقة من أجل خوض مباراته ضد الأهلي على الكلية الحربية ولم نحصل على رد حتى الآن، ولذلك المباراة حتى الآن في برج العرب".

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واستمر في تصريحاته "المصري طلب اللعب في استاد السويس الجديد ولم يحصل على الموافقات الأمنية، والموافقة الوحيدة لدينا حتى الآن هي أن المصري سيلعب كل مبارياته في برج العرب".

وأشار "الإسماعيلي ملعبه الرئيسي هو الإسماعيلية، والموافقة التي حصلنا عليها لمباراتي الأهلي في ملعب برج العرب".

وأوضح "مصر ليست الدولة الوحيدة التي ستلعب الدوري وقت كأس العالم، الجزائر أيضا سلتعب الدوري في نفس الوقت، وعدد الجولات خلال المونديال ستكون من 3 إلى 4 جولات".

وأتم تصريحاته "نعد جمهور الكرة بأشياء جديدة مختلفة في الدوري المصري في الموسم الجديد، مثل لاعب المباراة والشهر وغيرها من الأمور".

الدوري المصري أحمد دياب
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