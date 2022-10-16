نيمار يحسم "لو كلاسيك".. باريس سان جيرمان يسقط مارسيليا في ليلة عودة ميسي
الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 23:02
كتب : FilGoal
تغلب باريس سان جيرمان على غريمه مارسيليا بهدف دون رد في "لو كلاسيك" قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الفرنسي.
شهدت المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ إصابته أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.
وتعرض باريس لإصابة دانيلو بيريرا مبكرا، ليخرج في الدقيقة 25 ويحل نوردي موكيلي بدلا منه.
على الناحية الأخرى أصيب إريك بايلي مدافع مارسيليا، ليأتي صامويل جيجو بدلا منه في الدقيقة 44.
وسجل نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+1، وذلك بعد تمريرة من كيليان مبابي.
وتعرض البديل جيجو لبطاقة حمراء في الدقيقة 72، الأمر الذي أجهز على حظوظ مارسيليا في المباراة.
وترك ميسي موقعه في الدقيقة 79 ليأتي بابلو سارابيا بدلا منه، فيما غادر نيمار في الدقيقة 88 وأتى نيمار على حسابه.
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