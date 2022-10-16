نيمار يحسم "لو كلاسيك".. باريس سان جيرمان يسقط مارسيليا في ليلة عودة ميسي

الأحد، 16 أكتوبر 2022 - 23:02

كتب : FilGoal

نيمار - باريس سان جيرمان

تغلب باريس سان جيرمان على غريمه مارسيليا بهدف دون رد في "لو كلاسيك" قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الفرنسي.

شهدت المباراة عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي للمرة الأولى منذ إصابته أمام بنفيكا في دوري أبطال أوروبا.

وتعرض باريس لإصابة دانيلو بيريرا مبكرا، ليخرج في الدقيقة 25 ويحل نوردي موكيلي بدلا منه.

أخبار متعلقة:
الدوري الإيطالي - تونالي ينقذ ميلان.. ونابولي يتمسك بالصدارة بايرن يضرب فرايبورج بخماسية.. ويونيون برلين يتمسك بالصدارة تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش كين يقلص الفارق أمام هالاند.. جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي موسم 22-23

على الناحية الأخرى أصيب إريك بايلي مدافع مارسيليا، ليأتي صامويل جيجو بدلا منه في الدقيقة 44.

وسجل نيمار هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 45+1، وذلك بعد تمريرة من كيليان مبابي.

وتعرض البديل جيجو لبطاقة حمراء في الدقيقة 72، الأمر الذي أجهز على حظوظ مارسيليا في المباراة.

وترك ميسي موقعه في الدقيقة 79 ليأتي بابلو سارابيا بدلا منه، فيما غادر نيمار في الدقيقة 88 وأتى نيمار على حسابه.

نيمار ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الدوري الفرنسي
نرشح لكم
الدوري الإيطالي - تونالي ينقذ ميلان.. ونابولي يتمسك بالصدارة بايرن يضرب فرايبورج بخماسية.. ويونيون برلين يتمسك بالصدارة المساهمة الثامنة.. ماذا قدم تريزيجيه مع طرابزون سبور أمام بشكتاش تريزيجيه يسجل.. طرابزون يتعادل مع بشكتاش انتهت الدوري الإيطالي - فيرونا (1) - (2) ميلان فابينيو: كنا نعرف أننا سنعاني ضد سيتي.. وربما تحسنا لذلك السبب كلوب: صلاح قد يهدر مرة ولكن هذا لا يحدث مرتين جوارديولا: خسرنا لأن هذا هو أنفيلد.. وبعض الجماهير حاولت إلقاء العملات تجاهي
أخر الأخبار
نيمار يحسم "لو كلاسيك".. باريس سان جيرمان يسقط مارسيليا في ليلة عودة ميسي 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
الدوري الإيطالي - تونالي ينقذ ميلان.. ونابولي يتمسك بالصدارة 41 دقيقة | الكرة الأوروبية
تعرف على التصنيف النهائي لفرق مجموعات إفريقيا.. قمة محتملة بين الأهلي والزمالك 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
9 فرق عربية.. تعرف على المتأهلين لمجموعات دوري أبطال إفريقيا 42 دقيقة | الكرة الإفريقية
الدوري المصري - موعد مباراة الزمالك أمام سموحة.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
الدوري المصري - موعد مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي.. القنوات الناقلة والمعلق ساعة | الكرة المصرية
سجل هدف الفوز ولم يخسر في الهواء.. ماذا قدم أحمد حجازي مع اتحاد جدة أمام الوحدة ساعة | المحترفون
مران الزمالك - فيريرا يرفع الحمل البدني.. وتدريبات خاصة للمدافعين ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كرة سلة - الأهلي (77) - (78) الكويت 2 تصنيف مجموعات أبطال إفريقيا - مواجهة محتملة بين الأهلي والزمالك 3 في الجول يكشف تفاصيل أزمة محمد محمود مع الأهلي 4 في الجول يكشف كيف يخطط الأهلي للتعامل مع أزمة كهربا